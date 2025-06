Nobel ödüllü Google Deepmind CEO'su Demis Hassabis'ten kritik yapay genel zeka öngörüsü: '5-10 yıl içinde yüzde 50 ihtimal'

"The Big Interview" için konuşan Hassabis, insanlığın kaderini değiştirebilecek bu teknolojiye ulaşma yolunda önemli bir eşikte olunduğunu ve önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde YGZ'ye ulaşma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu belirtti.

Yapay zekanın türümüz için eşi benzeri görülmemiş bir dönüşüm olduğuna inananlar için Demis Hassabis'in düşünceleri hayati önem taşıyor. Hassabis, bu devrimi gerçekleştirmek için milyarlarca dolar harcayan şirketler arasında belki de en donanımlısı olan Google'ın yapay zeka hamlesine liderlik ediyor.1 Kendisi, makinelerin insanların yaptığı her şeyi daha iyi yapacağı iddia edilen yapay genel zekayı inşa etme yarışındaki güçlü liderlerden biri.

OYUN DÜNYASINDAN NOBEL'E UZANAN BİR DEHA: SIR DEMIS HASSABIS

Rakiplerinden farklı olarak Hassabis, başarılarıyla Nobel Ödülü ve şövalyelik unvanı kazanmış bir isim.2 Londra'da büyüyen Sir Demis, genç yaşta bir satranç dehasıydı; 13 yaşında dünya genelinde kendi yaş grubunda ikinci sıradaydı.3 Aynı zamanda hem elit bir oyuncu olarak hem de efsanevi "Theme Park" gibi oyunların tasarımcısı ve programcısı olarak karmaşık bilgisayar oyunlarına büyük bir ilgi duyuyordu. Ancak asıl tutkusu, bilgisayarları kendisi gibi dahi seviyesine getirmekti. Hatta oyun dünyasını bırakıp beyni incelemeye yöneldi ve 2009'da bilişsel nörobilim alanında doktorasını tamamladı. Bir yıl sonra, kurucu ortağı olduğu DeepMind şirketi aracılığıyla yapay genel zekayı icat etme yolculuğuna başladı. Google, şirketi 2014'te satın aldı ve daha yakın bir zamanda Hassabis'in yönettiği, daha ürün odaklı bir yapay zeka grubu olan Google Brain ile birleştirdi.4 Diğer başarılarının yanı sıra, bir proteinin amino asit diziliminden yapısını tahmin etme bilimsel problemini çözmek için oyun benzeri bir yaklaşım kullandı – bu yenilik olan AlphaFold, geçen yıl ona kimya Nobel'ini kazandırdı.

YAPAY GENEL ZEKA YARIŞI VE YENİ UFUKLAR

Şimdi Hassabis, belki de en büyük oyun olan yapay genel zekayı (YGZ) diğer şirketler ve tüm Çin ile acımasız bir rekabetin ortasında geliştirme çabalarına odaklanmış durumda. Bu da yetmezmiş gibi, Alphabet'in bir şirketi olan ve AlphaFold ile diğer yapay zeka atılımlarının ilaç keşfi için olanaklarından yararlanmayı amaçlayan Isomorphic'in de CEO'luğunu yürütüyor.

Google'ın New York'taki merkezinde "The Big Interview" için konuşan Hassabis'in yanıtları bir sohbet robotu kadar hızlıydı ve her soruyu büyük bir neşe ve kendisinin ve Google'ın doğru yolda olduğuna dair bir güvenle ustaca savuşturuyordu. Söyleşiyi gerçekleştiren gazeteciye göre, Hassabis'e YGZ'ye ulaşmadan önce yapay zekanın büyük bir atılıma ihtiyacı olup olmadığı sorulduğunda "Evet, ama üzerinde çalışılıyor!" yanıtını verdi. Yapay zekanın seviye atlamasının feci tehlikelere yol açıp açmayacağı sorusuna ise "Endişelenmeyin, YGZ'nin kendisi günü kurtaracak!" şeklinde karşılık verdi. Bugün var olan iş piyasasını yok edip etmeyeceği sorusuna ise muhtemelen evet dese de, en azından bir kısmımız için her zaman iş olacağını belirtti – ki bu, inanılırsa, bir iyimserlik göstergesi.

HASSABIS'TEN YAPAY GENEL ZEKA TANIMI VE TAKVİMİ

DeepMind'ı kurduğunda, zekayı çözmek ve ardından bu zekayı diğer her şeyi çözmek için kullanmak üzere 20 yıllık bir misyonu olduğunu söylediği hatırlatıldığında ve bu sürecin 15. yılında olup olmadıkları sorulduğunda Hassabis şu yanıtı verdi:

"Neredeyse tamamen planladığımız yoldayız. Önümüzdeki beş ila on yıl içinde, bizim YGZ olarak tanımladığımız şeye ulaşma ihtimalimiz belki de yüzde 50."

Bu tanımın ne olduğu ve bu kadar yakın olduğumuzu nasıl bildiğimiz sorulduğunda ise Hassabis şöyle devam etti:

"YGZ'nin tanımları hakkında bir tartışma var, ancak biz her zaman onu insanlar olarak sahip olduğumuz tüm bilişsel yetenekleri sergileyebilen bir sistem olarak düşündük."

Söyleşiyi gerçekleştiren gazeteci, Hassabis'in söylediklerine her zaman katılmasanız da, düşüncelerinin ve sonraki adımlarının önemli olduğunu ve tarihin sonuçta kazananlar tarafından yazılacağını belirterek sözlerini noktaladı. Bu röportajın netlik ve kısalık için düzenlendiği belirtildi.