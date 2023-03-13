Nobel Ödüllü yazar hayatını kaybetti

Japon yazar Kenzaburo Oe 88 yaşında yaşamını yitirdi. Nobel ödüllü yazarın yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Japon Edebiyatı'ndan önemli bir konuma sahip olan yazarın 3 Mart günü öldüğü yayıncısı tarafından duyuruldu. Yazar, 1994 yılında Yasunari Kawabata'dan sonra Nobel Ödülü kazanan ikinci Japon yazar olmuştu.

Japon yazar, rapor niteliğinde kabul edilen 1965 tarihli "Hiroşima Notları" ve 1970'te yayımlanan "Okinawa Notları" eserlerinde savaşın ve nükleer silahların korkunçluğuna dikkat çekmişti.