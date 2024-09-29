Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar kanserin bir türüne umut olacak çalışmasını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar kanserin bir türüne umut olacak çalışmasını açıkladı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde verdiği ders sırasında, beyin kanseri tedavisinde umut vadeden yeni çalışmasını tanıttı. Sancar, geliştirdiği “EDU” adlı molekülün, beyin kanserini yavaşlatma ve hatta engelleme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin açılışında beyin kanseri tedavisinde umut vadeden yeni bir molekül olan "EDU" üzerine yaptığı çalışmaları tanıttı. Bu molekülün, beyin tümörlerinin büyümesini yavaşlatma ve hatta durdurma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Sancar'ın bu buluşu, henüz deney aşamasında olmasına rağmen bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İLK KEZ PAYLAŞTI

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Aziz Sancar'ın bu çalışmayı ilk kez açıkladığını belirterek, "Bugün sunumunda dikkat ettiyseniz, hiçbir çalışma daha önce yayınlanmamıştı. Birçok bilim insanı çalışmalarını makalelerde yayınladıktan sonra paylaşır, ancak hocamız ilk kez burada bizimle paylaştı" dedi.

“BÜYÜK BİR ÇÖZÜMÜ VAR”

Mandal, Sancar'ın sunduğu bilgilerin laboratuvarından çıkan ilk sonuçlar olduğunu vurgulayarak, "Hocamızın beyin kanserini önce yavaşlatmaya, sonra da durdurmaya yönelik büyük bir çözümü var. 'EDU' olarak bilinen bu molekülü özel farelerde deniyor ve oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar kanserin bir türüne umut olacak çalışmasını açıkladı
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar kanserin bir türüne umut olacak çalışmasını açıkladı
İstanbul'da iş yerine ses bombalı saldırı
İstanbul'da iş yerine ses bombalı saldırı
Tırın balatalarından dumanlar çıktı. Çevredeki vatandaşlar panik oldu
Tırın balatalarından dumanlar çıktı. Çevredeki vatandaşlar panik oldu
Erzincan’da hasadı başladı. Günlüğü 600 Lira
Erzincan’da hasadı başladı. Günlüğü 600 Lira
Özgür Erdursun: 2025 emeklileri yüzde 30 daha düşük maaş alacak
Özgür Erdursun: 2025 emeklileri yüzde 30 daha düşük maaş alacak