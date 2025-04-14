Nobel ödüllü yazar hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nobel ödüllü yazar hayatını kaybetti

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Perulu yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Yazarın oğlu babasının naaşının yakılacağını açıkladı.

Yazarın oğlu Alvaro Vargas Llosa, X’te yaptığı açıklamada, babasının Lima'daki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yazarın oğlu, babasının ölümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu kayıp, ailesini, arkadaşlarını ve dünya çapındaki okuyucularını derinden etkileyecektir. Ancak, onun uzun, çok yönlü ve verimli bir yaşam sürdüğünü ve geride onu yaşatacak bir eser bıraktığını bilmenin tesellisini bulmalarını umuyoruz. Önümüzdeki saatler ve günlerde, onun talimatlarına uygun hareket edeceğiz. Herhangi bir kamuya açık tören düzenlenmeyecek."

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MARİO VARGAS LLOSA KİMDİR

Mario Vargas Llosa, 1936 yılında Peru’nun Arequipa kentinde doğmuş Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Latin Amerika edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Roman, deneme, oyun ve gazetecilik alanlarında üretken bir kariyere sahip. Edebiyatının temelinde genellikle Latin Amerika’daki siyasal çalkantılar, toplumsal eşitsizlikler ve bireyin sistemle çatışması gibi temalar yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN ESERLERİ:

Kent ve Köpekler (La ciudad y los perros) – Askeri okulda geçen sert bir ergenlik anlatısı

Yeşil Ev (La casa verde) – Peru’daki farklı yaşamların iç içe geçtiği bir roman

Konuşan Adam (El hablador) – Amazon yerlileriyle ilgili etnografik ve felsefi bir anlatı

Kelt Rüyası (El sueño del celta) – Roger Casement'in hayatı üzerinden sömürgecilik eleştirisi

Keçi'nin Bayramı (La fiesta del chivo) – Dominik diktatörü Trujillo dönemine dair çarpıcı bir roman

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