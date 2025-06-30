Nobel Ödülü adaylığı ile Bebek Katilinin kanlı ellerini yıkamak

Her yıl uluslararası barış, silahsızlanma veya insan hakları alanında çalışanlara katkılarından ötürü verilen Nobel Barış Ödülü'nün 2026 yılında verilecek olanı için aday gösterme süresi Eylül'de sona erecek. Yaklaşık 25 milyon lira nakit, altın madalya ve bir diplomadan oluşan Nobel Barış Ödülü için bireysel başvuru yapılamıyor. Ancak devlet başkanları, milletvekilleri, üniversite rektörleri gibi belirli yetkililer ile uluslararası mahkeme veya kuruluşların üyeleri aday gösterebiliyor.

Devam eden başvurulara göre şimdiden gösterilen adaylardan biri de bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan! 2026 yılı için Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi ilk değil; 2013'teki çözüm sürecinde de Öcalan, yine aynı çevreler tarafından, örgüte yaptığı silahsızlanma çağrısının ardından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Kanlı terör örgütü PKK'yı kurup yöneten Öcalan, yalnızca örgütü içinde 15.000 örgüt içi infaz emri vermiş bir seri katil. Örgüt mensubu teröristlere, korucuları yıldırmak için baskın ve katliam emri veren Öcalan'ın "telsizden bebeklerine kadar öldürün" talimatı verdiği ses kayıtları hâlâ arşivlerde.

PKK'nın sözde 12. Olağanüstü Fesih Kongresi kapanış konuşmasında Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, "Şu an yurt dışında olan bazı dostlarımız, Önder Apo’yu Nobel Barış Ödülü’ne başvuru için hazırlık yapıyorlar." diyerek Öcalan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterileceğini duyurmuştu. 21 Nisan 2025 tarihinde Öcalan ile İmralı'da yürütülen görüşmelerin notlarından da öğrenildi ki; Nisan ayının ikinci haftasında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Öcalan'a Özgürlük Kürt Sorununa Çözüm Konferansı"nda Öcalan, sırf 12. kongresi öncesi örgütüne "silah bırakın" talimatı verdiği ve sözde "örgütü feshedin" dediği için Nobel Barış Ödülü'nü hak etmiş ve aday gösterilmiş!

Nobel Barış Ödülü'nü hak etmesini geçin, adaylık başvurusunun kabulü bile olası değil! Nobel Vakfı tarafından herhangi bir ödüle aday gösterilen ve aday listesine kabul edilen kişilerle ilgili bilgiler en erken 50 yıl sonra açıklanır. Bunlar arasında sadece kazananların bilgileri, kazandıkları açıklandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılır. Bu yüzden Öcalan'ın aday listesine kabul edilmesi bile şüpheli! Kaldı ki ödül, ancak somut başarılar ve sonuçlar üzerine verilen bir ödüldür; yani bir projenin, bir planın ödüllendirilmesi zaten mümkün değil! Yani ortada henüz fol yok yumurta yok; silahların teslim edilmesini geçin, silah bırakıldığı bile yok. Daha geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'nın silahlı insansız hava araçları dronelar ile gerçekleştirdiği saldırılarda dördü ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralanmışken!

Terörle mücadele yerine müzakereyi seçince, ister istemez terör örgütü ile sürdürülen çatışmaların sonlandırılmasını "barış" olarak adlandırmak gerekiyor. Hâliyle barış da tek taraflı olmaz; tarafların kabulü ile barış söz konusu olabileceği için bu durumda ödülün bir tarafında Öcalan, diğer tarafında da "barış" adı verilen bu sürecin yolunu açan Bahçeli ve Erdoğan ile paylaştırılması gerekecek. Kaldı ki, MHP lideri Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan yeni çözüm sürecinde Öcalan'ın PKK'ya "silah bırakın" çağrısı üzerine bir yandaş TV Genel Yayın Yönetmeni Bahçeli'yi bizzat Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti. Nitekim, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, Eylül 2022'de avukatları aracılığıyla katıldığı Halk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlarken çözüm sürecine ilişkin bir değerlendirmesinde "o günlerde AKP çevreleri Erdoğan ve Öcalan’a Nobel Barış Ödülü verilmeli demekten geri durmuyorlardı" ifadesini kullanmıştı.

Özcesi, Nobel Barış Ödülleri'ne bakılacak olursa Öcalan'ın ödülü tek başına alması mümkün değil; paylaşması gerekecek. Tabii ki bu hâliyle Öcalan'ın Nobel Barış Ödülü'nü alabilmesi olası değil çünkü henüz silah teslimine dair hiçbir gelişme yok. Ancak buna rağmen örgüt çevreleri Öcalan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterirken gerçek amaçlarını gizliyor.

Öcalan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen “Abdullah Öcalan'a Özgürlük, Kürt Sorununa Siyasi Çözüm” adlı sözde Uluslararası Konferans'ın ardından alınan kararlara bakıldığında Öcalan'ın neden Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği de açıkça anlaşılıyor. Öcalan'a meşruiyet ve saygınlık kazandırmak amacıyla düzenlenen Konferans sonuçlarına göre, "Kürt sorununun, 'Önderliğin fizikî özgürlüğü' yoluyla çözülebilmesi ve Öcalan'ın özgürlüğünü sağlamak için Avrupa hükümetleri üzerindeki siyasî baskının en üst düzeye çıkarılması ve güçlendirilmesi, Öcalan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi..."

Varsayalım ki, silahlar teslim edildi ve Öcalan Nobel Barış Ödülü'nü hak kazandı. Peki bu Nobel Barış Ödülü, bebek katili terörist başının elindeki kanı temizleyebilecek mi?