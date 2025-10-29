Soyinka, düzenlediği basın toplantısında kararın kendisine ABD’nin Lagos Konsolosluğu tarafından gönderilen resmi bir mektupla bildirildiğini söyledi. Ünlü yazar, “Vizem iptal edildi. Bu karara neden olabilecek hiçbir davranışta bulunmadım. ABD’de katılmam gereken bazı etkinlikler vardı ancak artık gidemeyeceğim. Görünen o ki, ülkeye girişim yasaklandı.” ifadelerini kullandı.

Soyinka, 2016’daki ABD başkanlık seçimleri sırasında, “Eğer Donald Trump kazanırsa ABD’deki yeşil kartımı imha edeceğim,” demiş ve Trump’ın seçilmesinin ardından bu sözünü tutarak daimi oturum hakkından vazgeçmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yazar, Trump’ın 34 ayrı suçlamadan mahkûm edilmesi üzerine bunu “bir umut işareti” olarak değerlendirmiş ve geçtiğimiz yıl ABD’de daimi oturma izni için yeniden başvuru yaptığını açıklamıştı.

ABD makamlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı