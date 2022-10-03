3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu

'Soyu tükenmiş homininlerin genleri ve insan evrimi' başlıklı çalışmasıyla 2022 yılının Nobel Tıp Ödülü'ne İsveçli bilim insanı Svante Paabo layık görüldü. Bilim insanı Paabo ödülünü 10 Aralık'ta alacak.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:44
Takip Et

Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi İsveçli Svante Paabo oldu

Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
+
Aa
-

2022 yılının Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli Svante Paabo, "insan evrimi" ile ilgili çalışmalarıyla kazandı. 2022 Nobel Ödüllüleri sahiplerini bulmaya başladı. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen program kapsamında Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Nobel Tıp Ödülü'nün kazananını açıkladı.

İsveçli bilim adamı Paabo, modern insan genomu ve soyu tükenmiş olan Neandertaller ile Denisovalıları karşılaştıran ve türler arasında bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalara öncülük etti.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ CUMA GÜNÜ SAHİBİNİ BULACAK

Yarın (Salı günü) fizik, Çarşamba kimya, Perşembe edebiyat ve 10 Ekim'de de ekonomi ödülleri açıklanacak. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi ise, Cuma günü belli olacak.

ÖDÜL TÖRENİ 10 ARALIK'TA GERÇEKLEŞECEK

Nobel Ödülleri için 10 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 16 milyon 643 bin TL) sahiplerine teslim edilecek.

Nobel Tıp Ödülü, geçtiğimiz yıl insan vücudundaki ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden dolayı David Julius ve Ardem Patapoutian’a verilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
3
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
4
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
5
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
6
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı
﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı
﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı
﻿Çocuk istismarına 400 yıla kadar hapis istemi! İstismar görüntüleri ortaya çıktı
﻿Çocuk istismarına 400 yıla kadar hapis istemi! İstismar görüntüleri ortaya çıktı
﻿Çocuk istismarına 400 yıla kadar hapis istemi! İstismar görüntüleri ortaya çıktı
﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi
﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi
﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi
﻿Halı sahadaki ölüm kamerada
﻿Halı sahadaki ölüm kamerada
﻿Halı sahadaki ölüm kamerada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.