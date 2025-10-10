2025 Nobel Barış Ödülü Venezuelalı muhalif lider Maria Machado'ya verildi.

Ancak ABD Başkanı Trump, savaşları bitirdiğini ve her fırsatta Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin hak ettiğini söylemişti.

Ödülün Trump'a verilmemesine de Beyaz Saray tepki göstermişti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, "(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Cheung, Trump'ın ödülü kazanmamış olmasına atfen, "Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtlamıştır" yorumunu yapmıştı.

"DÜRÜSTLÜK SAHİBİ İNSANLARA VERİYORUZ"

Beyaz Saray'dan gelen sitemkar ifadelere Nobel Komitesi'nden yanıt geldi.

Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes'a düzenlediği basın toplantısında Trump ile ilgili bir soru yöneltildi.

Frydnes, ödülün Trump'a verilmemesine ilişkin sorulan soruya "Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz" yanıtını verdi.