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  • Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kaybettiği maçın sorumlu isimlerini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kaybettiği maçın sorumlu isimlerini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 10:25
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Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kaybettiği maçın sorumlu isimlerini açıkladı

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kaybettiği maçın sorumlu isimlerini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı
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TANSU SARI

Joao Pedro atılmış;

10 kişi kalmışsın;

O dakikaya kadar

Enner Valencia'nın penaltı golü hariç üretememişsin...

İrfan Can Kahveci'nin uzaktan vuruşu dışında

Giresunspor kalecisi Onurcan Piri yere bile yatmamış...

Herkes Teknik Direktör Jorge Jesus'a övgüler yağdırırken

Ben "Bekleyin" dedim;

"Krizleri yönetemiyor" dedim...

"Oyuncu değişiklikleri skandal" dedim...

Hele ki 30 Ekim'de 5-2 kazanılan İstanbulspor maçı sonrası

 "Bu kalitesiz oyuncu grubuna biri gelir 

Osmanlı tokadını atar;

Neye uğradığınızı şaşırırsınız"... dedim..

O Osmanlı tokadını Giresunspor attı...

Oysa ki benimki temenni değildi;

Sadece şans galibiyetleri sonrası sürekli ertelenen bir gözlemdi..

Bugün gerçek oldu...

Teknik Direktör Jorge Jesus;

Joao Pedro'nun atılması sonrasındaki süreci

Çok kötü yönetti...

Tıpkı Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev

Ve deplasmandaki Konyaspor maçları gibi..

Sivasspor karşılaşması istisnaydı...

Rakip Teknik Direktör Rıza Çalımbay

Ve Robin Yalçın'in ikramlarıyla kazanılmıştı..

Ancak Sivasspor'dan beri izlediğim Hakan Keleş

Oldukça zeki ve akıllı bir hocaydı...

Jorge Jesus'un 62'deki Miha Zajc ve Diego Rossi'yi oyundan çıkarması yanlıştı...

Zira bu iki futbolcu Fenerbahçe'yi önde tutuyordu...

71'de Görkem Sağlam ve Brandley Kuwas'ı oyundan alıp

Rahmetullah Berisbek ve Vukan Savicevic'i içeri atarak orta sahasını güçlendiren Hakan Keleş;

Bunun semeresini 1 dakika sonra alırken 

Jorge Jesus'un komutasındaki Fenerbahçe cephesi uyuyordu...

Sol taraftan Alper Uludağ'ın ortasında 

Serdar Aziz'in kafayla rakibi Borja Sainz'a hatalı asistinde

İspanyol futbolcu Burja Sainz;

Kaleci Altay Bayındır'In kapattığı sağ tarafa doğru vurdu

Giresunspor 1-1'i buldu;

Kadıköy'de herkes sustu... 

83'deyse yine Serdar Aziz'in dengesini kaybederek

Borja Sainz'a kaptırdığı topta

İspanyol yıldız kaleci Altay Bayındır'ı çalımlayıp

Meşin yuvarlağı Fenerbahçe filelerine gönderince

Giresuspor deplasmanda Fenerbahçe karşısında

2-1'lik zafer elde ediyordu... 

Fenerbahçe bugün Giresunspor gibi bir takıma

Hem de Kadıköy'de kaybedip pozisyona bile giremiyorsa

Fazlasıyla övülen Teknik Direktör Jorge Jesus;

Futbolculardan Serdar Aziz; Joao Pedro ve kaleci Altay Bayındır

Başlıca sorumlulardır...

Ferdi Kadıoğlu penaltı yaptırdı ancak

Bu çocuk Fenerbahçe'de ancak yedek olur..

90 dakikayı kaldıramadığı gibi

Bambaşka pozisyonlarda oynatılınca sıkıntı yaşatıyor...

Birçok futbolcu Fenerbahçe kalibresinde değil..

Takım pozisyon üretemiyor..

Jorge Jesus'un bugünkü temel hatası

Santrfor olarak Joao Pedro ve Enner Valencia'yı birlikte kullanıp

Orta sahada Wllian Arao'yu Miha Zajc ile oynatmasıydı..

Oyuna Miguel Crespo giriyorsa Miha Zajc değil; 

Wllian Arao çıkar...

Sol bek Ezjgan Alioski çıkacaksa da

Oyuna santrfor Serdar Dursun girmez... 

Portekizli hoca oyunu çok kötü okudu

Ve Fenerbahçe sahasında mağlup oldu... 

Dünya Kupası tatiline girerken

Başkan Ali Koç birkaç gün sonra

"Yasak savmak" adına konuşur

"2 lig maçımızı hakem Arda Kardeşler'le kaybettik

Onu artık istemiyoruz" der....

"Elin Portekizlisi" Jorge Jesus'a uyarılarda bulunur..

Belki de "elenilen" Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesi 

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya yaptığı gibi

Jorge Jesus'u da öper...

Eeee ne diyelim?

Ali'dir; ne yapsa yeridir!!!...

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