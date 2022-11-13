Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kaybettiği maçın sorumlu isimlerini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TANSU SARI
Joao Pedro atılmış;
10 kişi kalmışsın;
O dakikaya kadar
Enner Valencia'nın penaltı golü hariç üretememişsin...
İrfan Can Kahveci'nin uzaktan vuruşu dışında
Giresunspor kalecisi Onurcan Piri yere bile yatmamış...
Herkes Teknik Direktör Jorge Jesus'a övgüler yağdırırken
Ben "Bekleyin" dedim;
"Krizleri yönetemiyor" dedim...
"Oyuncu değişiklikleri skandal" dedim...
Hele ki 30 Ekim'de 5-2 kazanılan İstanbulspor maçı sonrası
"Bu kalitesiz oyuncu grubuna biri gelir
Osmanlı tokadını atar;
Neye uğradığınızı şaşırırsınız"... dedim..
O Osmanlı tokadını Giresunspor attı...
Oysa ki benimki temenni değildi;
Sadece şans galibiyetleri sonrası sürekli ertelenen bir gözlemdi..
Bugün gerçek oldu...
Teknik Direktör Jorge Jesus;
Joao Pedro'nun atılması sonrasındaki süreci
Çok kötü yönetti...
Tıpkı Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev
Ve deplasmandaki Konyaspor maçları gibi..
Sivasspor karşılaşması istisnaydı...
Rakip Teknik Direktör Rıza Çalımbay
Ve Robin Yalçın'in ikramlarıyla kazanılmıştı..
Ancak Sivasspor'dan beri izlediğim Hakan Keleş
Oldukça zeki ve akıllı bir hocaydı...
Jorge Jesus'un 62'deki Miha Zajc ve Diego Rossi'yi oyundan çıkarması yanlıştı...
Zira bu iki futbolcu Fenerbahçe'yi önde tutuyordu...
71'de Görkem Sağlam ve Brandley Kuwas'ı oyundan alıp
Rahmetullah Berisbek ve Vukan Savicevic'i içeri atarak orta sahasını güçlendiren Hakan Keleş;
Bunun semeresini 1 dakika sonra alırken
Jorge Jesus'un komutasındaki Fenerbahçe cephesi uyuyordu...
Sol taraftan Alper Uludağ'ın ortasında
Serdar Aziz'in kafayla rakibi Borja Sainz'a hatalı asistinde
İspanyol futbolcu Burja Sainz;
Kaleci Altay Bayındır'In kapattığı sağ tarafa doğru vurdu
Giresunspor 1-1'i buldu;
Kadıköy'de herkes sustu...
83'deyse yine Serdar Aziz'in dengesini kaybederek
Borja Sainz'a kaptırdığı topta
İspanyol yıldız kaleci Altay Bayındır'ı çalımlayıp
Meşin yuvarlağı Fenerbahçe filelerine gönderince
Giresuspor deplasmanda Fenerbahçe karşısında
2-1'lik zafer elde ediyordu...
Fenerbahçe bugün Giresunspor gibi bir takıma
Hem de Kadıköy'de kaybedip pozisyona bile giremiyorsa
Fazlasıyla övülen Teknik Direktör Jorge Jesus;
Futbolculardan Serdar Aziz; Joao Pedro ve kaleci Altay Bayındır
Başlıca sorumlulardır...
Ferdi Kadıoğlu penaltı yaptırdı ancak
Bu çocuk Fenerbahçe'de ancak yedek olur..
90 dakikayı kaldıramadığı gibi
Bambaşka pozisyonlarda oynatılınca sıkıntı yaşatıyor...
Birçok futbolcu Fenerbahçe kalibresinde değil..
Takım pozisyon üretemiyor..
Jorge Jesus'un bugünkü temel hatası
Santrfor olarak Joao Pedro ve Enner Valencia'yı birlikte kullanıp
Orta sahada Wllian Arao'yu Miha Zajc ile oynatmasıydı..
Oyuna Miguel Crespo giriyorsa Miha Zajc değil;
Wllian Arao çıkar...
Sol bek Ezjgan Alioski çıkacaksa da
Oyuna santrfor Serdar Dursun girmez...
Portekizli hoca oyunu çok kötü okudu
Ve Fenerbahçe sahasında mağlup oldu...
Dünya Kupası tatiline girerken
Başkan Ali Koç birkaç gün sonra
"Yasak savmak" adına konuşur
"2 lig maçımızı hakem Arda Kardeşler'le kaybettik
Onu artık istemiyoruz" der....
"Elin Portekizlisi" Jorge Jesus'a uyarılarda bulunur..
Belki de "elenilen" Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesi
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya yaptığı gibi
Jorge Jesus'u da öper...
Eeee ne diyelim?
Ali'dir; ne yapsa yeridir!!!...
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