Okan Buruk'un Adana Demir maçındaki büyük hatasını Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TANSU SARI
İddiaya göre Mauro Icardi;
İlk 11'de sahaya çıkmak istiyor;
Ancak yedek soyununca "Sakatım" diyor;
Ve Adana'ya götürülmüyor..
Teknik Direktör Okan Buruk'un;
Son haftaların yıldızı Sergio Oliveira'yı yedek soyundurup
Fredrik Midtsjö'yü oynatmasını anlamadım...
Galatasaray'ın mevcut kadrosunda;
Kaleci Fernando Muslera ve Sergio Oliveira
ASSOLİST olarak öncelikle yazılır;
Diğerleri sonradan eklenir..
Adana Demirspor'daysa
Hem Younes Belhanda;
Hem de Emre Akbaba
Aynı anda sahada olmaz..
Hücum bölgesindeki Artem Dzyuba
Ve Fredrik Gulbrandsen kenarda olunca
Takımın skor gücü Henry Onyekuru'ya kaldı...
Galatasaray'da Dries Mertens'in vuruşları
Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir'den dönerken
Henry Onyekuru'nun vuruşlarını da
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera karşılıyordu..
Dries Mertens'in iyi oynamasına rağmen
Henüz beklenen patlamayı yapamamasının sebebi
Kerem Aktürkoğlu ile birlikte oynaması..
Teknik Direktör Okan Buruk hala bu yanlışını göremiyor
Ve iki futbolcuya da yazık ediyor..
Olan da Galatasaray'a oluyor...
Tıpkı Fenerbahçe'deki Diego Rossi ve Joshua King'in
Birlikte kullanılıp takımın zarar görmesi gibi..
Galatasaray'da yeni transfer Juan Mata
Takıma faydalı olacak gibi duruyor;
Ancak zamana ihtiyacı var..
Adana Demirsporlu Benjamin Stambouli'nin
Gördüğü kırmızı kart oldukça ağırdı...
Kaleci Ertaç Özbir;
Stoper Semih Güler
Ve Galatasaray'dan da hatırladığımız ön liberoları Badou N'Diaye öne çıktılar...
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da
Aynı anda hem Britt Assambalonga'dan;
Hem de David Akintola'dan ne beklediğini sorgulamak lâzım..
Artem Dzyuba'yı oynatmayıp
Yine birlikte oynamamaları gereken
Younes Belhanda ve Emre Akbaba'dan santrfor yaratma inadı
Adana Demirspor'a pahalıya mal oluyor...
0-0'lık bu skor iki takıma da yaramadı...
2'şer puan kaybettiler...
Galatasaray'ın haftaya maçı yok...
Bakalım Teknik Direktör Okan Buruk;
15 Ekim'deki Kayserispor deplasmanında
Kötü gidişe neşter vurabilecek mi?
Yoksa aynı senaryoyu yeniden mi göreceğiz?
Bu sorunun cevabını için 2 hafta sonrasına bırakalım...
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