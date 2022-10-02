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  • Okan Buruk'un Adana Demir maçındaki büyük hatasını Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Okan Buruk'un Adana Demir maçındaki büyük hatasını Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

''Maç öncesi Galatasaray; Mauro Icardi kriziyle sarsıldı..''

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 18:30
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Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Okan Buruk'un Adana Demir maçındaki büyük hatasını açıkladı

Okan Buruk'un Adana Demir maçındaki büyük hatasını Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı
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TANSU SARI

İddiaya göre Mauro Icardi;

İlk 11'de sahaya çıkmak istiyor;

Ancak yedek soyununca "Sakatım" diyor;

Ve Adana'ya götürülmüyor.. 

Teknik Direktör Okan Buruk'un;

Son haftaların yıldızı Sergio Oliveira'yı yedek soyundurup

Fredrik Midtsjö'yü oynatmasını anlamadım...

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda;

Kaleci Fernando Muslera ve Sergio Oliveira 

ASSOLİST olarak öncelikle yazılır;

Diğerleri sonradan eklenir..

Adana Demirspor'daysa

Hem Younes Belhanda;

Hem de Emre Akbaba

Aynı anda sahada olmaz..

Hücum bölgesindeki Artem Dzyuba

Ve Fredrik Gulbrandsen kenarda olunca

Takımın skor gücü Henry Onyekuru'ya kaldı...

Galatasaray'da Dries Mertens'in vuruşları

Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir'den dönerken

Henry Onyekuru'nun vuruşlarını da

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera karşılıyordu.. 

Dries Mertens'in iyi oynamasına rağmen

Henüz beklenen patlamayı yapamamasının sebebi

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte oynaması..

Teknik Direktör Okan Buruk hala bu yanlışını göremiyor

Ve iki futbolcuya da yazık ediyor..

Olan da Galatasaray'a oluyor... 

Tıpkı Fenerbahçe'deki Diego Rossi ve Joshua King'in

Birlikte kullanılıp takımın zarar görmesi gibi..

Galatasaray'da yeni transfer Juan Mata

Takıma faydalı olacak gibi duruyor;

Ancak zamana ihtiyacı var..

Adana Demirsporlu Benjamin Stambouli'nin

Gördüğü kırmızı kart oldukça ağırdı... 

Kaleci Ertaç Özbir; 

Stoper Semih Güler 

Ve Galatasaray'dan da hatırladığımız ön liberoları Badou N'Diaye öne çıktılar...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da

Aynı anda hem Britt Assambalonga'dan;

Hem de David Akintola'dan ne beklediğini sorgulamak lâzım..

 Artem Dzyuba'yı oynatmayıp

Yine birlikte oynamamaları gereken 

Younes Belhanda ve Emre Akbaba'dan santrfor yaratma inadı

Adana Demirspor'a pahalıya mal oluyor...

0-0'lık bu skor iki takıma da yaramadı... 

2'şer puan kaybettiler...

Galatasaray'ın haftaya maçı yok...

Bakalım Teknik Direktör Okan Buruk;

15 Ekim'deki Kayserispor deplasmanında

Kötü gidişe neşter vurabilecek mi?

Yoksa aynı senaryoyu yeniden mi göreceğiz?

Bu sorunun cevabını için 2 hafta sonrasına bırakalım...

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