Trabzonspor'un her zaman nasıl oynaması gerektiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

TANSU SARI
"Aslında Abdullah Avcı'nın Amerika'yı yeniden keşfetmesine gerek yoktu...
Tek yapması gereken orta saha kurgusunda
Sağ tarafta Mahmoud Trezeguet;
Sol tarafta da Enis Bardhi'yi kullanmaktı..
Ancak oyunun başında da; devamında da
Aynı tip oyuncularla oynamaya devam etti..
Ben olsam Monaco maçında oynamayacak olan Maxi Gomez'in yerine
Umut Bozok'la başlar; oyuncuyu görürdüm..
Oyunun gidişatına göre Anastasios Bakasetas'la Yusuf Yazıcı'yı
Değişmeli kullanırdım"..
Doğrusu da buydu..
Anastasios Bakasetas; Yusuf Yazıcı
Ve Abdülkadir Ömür gibi devamlı sol ayaklı oyuncularla oynamak
Trabzonspor'u sıkıntıya sokuyordu...
Sağ beke Jens Stryger Larsen'in yerine Hüseyin Türkmen'i çeken Abdullah Avcı;
Orta saha kurgusunda da Jean-Philippe Gbamin ve Marek Hamsik'e;
Önlerinde Anastasios Bakasetas'a
Sol tarafta Enis Bardhi ve Djaniny Semedo'ya;
Santrfor pozisyonunda da Umut Bozok'a görev veriyordu...
Takımda sadece Djaniny Semedo aksadı...
Yukarıda yazdığım gibi Mahmoud Trezeguet oyuna girince
Trabzonspor bambaşka bir kimliğe büründü..
Bordo-mavililer her zaman böyle;
Bugünkü gibi oynamalıdır..
Kazanacaksa bu kadroyla kazanmalı
Kaybedecekse bu kadroyla kaybetmelidir..
Başka seçenek yoktur...
Ben medyum değilim;
Ancak aklın yolu birdir...
Gereksiz fantezilerle uğraşan Abdullah Avcı
Trabzonspor'un geçmiş maçlarındaki rakibiydi..
Bugün Djaniny Semedo dışında
Doğruyu buldu...
Rakip Monaco aslında
Golü yiyene kadar iyi oynadı..
İlk yarıda Breel Embolo
Ve Youssouf Fofana ile goller kaçırdılar;
Kaleci Uğurcan Çakır kurtardı...
Trabzonspor ise Anastasios Bakasetas; Stefano Denswil
Djaniny Semedo ve Jean-Philippe Gbamin ile kaçırdı
Alman kaleci Alexander Nübel kurtardı
İddaa oranlarında Monaco favoriydi;
Ancak "ilk yarıyı Trabzonspor'un kazanacağı" gösteriliyordu
Öyle de oldu...
Alakasız pozisyonda Monaco kalecisi Alexander Nübel;
Takım arkadaşı Malang Sarr'ı "şişleyecekmiş gibi" sert vurdu
Senegalli Malang Sarr'a çarpan top Monaco filelerine gidince
Trabzonspor Akyazı'da;
Beklemediği bir anda;
Garip bir golle 1-0 öne geçiyordu...
46'da bugün sağ bek oynayan stoper Hüseyin Türkmen'i kenara alan Abdullah Avcı;
Vitor Hugo'yu sahaya sürüyordu...
Dakikalar 48'i gösterdiğinde Anastasis Bakasetas'ın köşe vuruşundan yaptığı ortada
Monaco kalecisi Alexander Nübel yine git-gel yapınca
3 dakika önce oyuna giren Vitor Hugo
Gerilerden gelip kafayı çaktı;
Trabzonspor 2-0'ı yakaladı...
Monaco kalecisi Alexander Nübel
Sanki bugün Akyazı'da Trabzonspor forması giymişti;
Kullandığımız serbest vuruşta
Golü atan Enis Bardhi'nin önündeki barajı o kadar kötü kurdurdu ki
Stoper Axel Disasi'nin sıçraması da
Golü atmamızı çabuklaştırdı...
Trabzonspor Enis Bardhi ile 3-0'ı yakaladı...
69'daysa sahanın en iyilerinden Anastasios Bakasetas'ın uzun pasında
Monacolu Vanderson Campos sanki Trabzonspor forması giymiş gibi
Mahmoud Trezeguet'ye asisti yaptı
Mısırlı Mahmoud Trezeguet sol çaprazdan çaktı
Trabzonspor 4-0 kazandı...
Büyük bir başarıya imza attı...
Anastasios Bakasetas ve Mahmoud Trezeguet'in vuruşları
Sonucu değiştirmedi...
Akyazı'da aldığımız 6 puanla
3-2 yenildiğimiz 9 puanlı Ferencvaros'un ardından
Gol averajıyla Monaco'yu geride bıraktık...
Kızılyıldız ve Ferencvaros maçları bizim için belirleyici olacak..
Bakalım Trabzonspor'un bu zafer sarhoşluğu
Dolmabahçe'deki Beşiktaş maçına nasıl sirayet edecek?
Bu sorunun cevabını da pazar gecesine bırakıp Trabzonspor'a tebriklerimizi gönderelim...
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