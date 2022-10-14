Trabzonspor'un her zaman nasıl oynaması gerektiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

TANSU SARI

"Aslında Abdullah Avcı'nın Amerika'yı yeniden keşfetmesine gerek yoktu...

Tek yapması gereken orta saha kurgusunda

Sağ tarafta Mahmoud Trezeguet;

Sol tarafta da Enis Bardhi'yi kullanmaktı..

Ancak oyunun başında da; devamında da

Aynı tip oyuncularla oynamaya devam etti..

Ben olsam Monaco maçında oynamayacak olan Maxi Gomez'in yerine

Umut Bozok'la başlar; oyuncuyu görürdüm..

Oyunun gidişatına göre Anastasios Bakasetas'la Yusuf Yazıcı'yı

Değişmeli kullanırdım"..

Doğrusu da buydu..

Anastasios Bakasetas; Yusuf Yazıcı

Ve Abdülkadir Ömür gibi devamlı sol ayaklı oyuncularla oynamak

Trabzonspor'u sıkıntıya sokuyordu...

Sağ beke Jens Stryger Larsen'in yerine Hüseyin Türkmen'i çeken Abdullah Avcı;

Orta saha kurgusunda da Jean-Philippe Gbamin ve Marek Hamsik'e;

Önlerinde Anastasios Bakasetas'a

Sol tarafta Enis Bardhi ve Djaniny Semedo'ya;

Santrfor pozisyonunda da Umut Bozok'a görev veriyordu...

Takımda sadece Djaniny Semedo aksadı...

Yukarıda yazdığım gibi Mahmoud Trezeguet oyuna girince

Trabzonspor bambaşka bir kimliğe büründü..

Bordo-mavililer her zaman böyle;

Bugünkü gibi oynamalıdır..

Kazanacaksa bu kadroyla kazanmalı

Kaybedecekse bu kadroyla kaybetmelidir..

Başka seçenek yoktur...

Ben medyum değilim;

Ancak aklın yolu birdir...

Gereksiz fantezilerle uğraşan Abdullah Avcı

Trabzonspor'un geçmiş maçlarındaki rakibiydi..

Bugün Djaniny Semedo dışında

Doğruyu buldu...

Rakip Monaco aslında

Golü yiyene kadar iyi oynadı..

İlk yarıda Breel Embolo

Ve Youssouf Fofana ile goller kaçırdılar;

Kaleci Uğurcan Çakır kurtardı...

Trabzonspor ise Anastasios Bakasetas; Stefano Denswil

Djaniny Semedo ve Jean-Philippe Gbamin ile kaçırdı

Alman kaleci Alexander Nübel kurtardı

İddaa oranlarında Monaco favoriydi;

Ancak "ilk yarıyı Trabzonspor'un kazanacağı" gösteriliyordu

Öyle de oldu...

Alakasız pozisyonda Monaco kalecisi Alexander Nübel;

Takım arkadaşı Malang Sarr'ı "şişleyecekmiş gibi" sert vurdu



Senegalli Malang Sarr'a çarpan top Monaco filelerine gidince

Trabzonspor Akyazı'da;

Beklemediği bir anda;

Garip bir golle 1-0 öne geçiyordu...

46'da bugün sağ bek oynayan stoper Hüseyin Türkmen'i kenara alan Abdullah Avcı;

Vitor Hugo'yu sahaya sürüyordu...

Dakikalar 48'i gösterdiğinde Anastasis Bakasetas'ın köşe vuruşundan yaptığı ortada

Monaco kalecisi Alexander Nübel yine git-gel yapınca

3 dakika önce oyuna giren Vitor Hugo

Gerilerden gelip kafayı çaktı;

Trabzonspor 2-0'ı yakaladı...

Monaco kalecisi Alexander Nübel

Sanki bugün Akyazı'da Trabzonspor forması giymişti;

Kullandığımız serbest vuruşta

Golü atan Enis Bardhi'nin önündeki barajı o kadar kötü kurdurdu ki

Stoper Axel Disasi'nin sıçraması da

Golü atmamızı çabuklaştırdı...

Trabzonspor Enis Bardhi ile 3-0'ı yakaladı...

69'daysa sahanın en iyilerinden Anastasios Bakasetas'ın uzun pasında

Monacolu Vanderson Campos sanki Trabzonspor forması giymiş gibi

Mahmoud Trezeguet'ye asisti yaptı

Mısırlı Mahmoud Trezeguet sol çaprazdan çaktı

Trabzonspor 4-0 kazandı...

Büyük bir başarıya imza attı...

Anastasios Bakasetas ve Mahmoud Trezeguet'in vuruşları

Sonucu değiştirmedi...

Akyazı'da aldığımız 6 puanla

3-2 yenildiğimiz 9 puanlı Ferencvaros'un ardından

Gol averajıyla Monaco'yu geride bıraktık...

Kızılyıldız ve Ferencvaros maçları bizim için belirleyici olacak..

Bakalım Trabzonspor'un bu zafer sarhoşluğu

Dolmabahçe'deki Beşiktaş maçına nasıl sirayet edecek?

Bu sorunun cevabını da pazar gecesine bırakıp Trabzonspor'a tebriklerimizi gönderelim...