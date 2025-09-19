Nöbetçi öğretmen Milli Eğitim Bakanı’nı tanımadı: 2 okula sürpriz ziyaret

Düzenleme: Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Düzce’de 2 okula sürpriz ziyarette bulundu. Bakan Tekin, kendisini gören nöbetçi öğretmenin tanımayarak öğrenci velisi zannettiğini söyledi.

Düzce’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah erken saatlerde okullara sürpriz ziyaret yaptı. Kentteki protokol üyeleri ve partililerin haberi olmadan Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’ne giderek incelemelerde bulunan Bakan Tekin’i gören öğretmenler şaşkınlık yaşadı.

Resmi ziyaretlerden önce okullara ziyaretlerde bulunduklarını belirten Bakan Tekin, “Çok da güzel oldu. Öğrencilerimiz de mutlu oldu. Vallahi biz ilk bakanlığa başladığımızdan itibaren yaptığımız bütün il ziyaretlerinde resmi programlarımızın dışında gayriresmi olarak gidiyoruz. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle sohbet ettik. Valimiz dahil hiç kimsenin haberi yok. İngilizce öğretmenimiz, nöbetçi öğretmenimiz beni ilk görünce öğrenci velisi zannetti. Sonradan fark ediyorlar. Çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim ve öğretimini bu ülkenin kalkınmasını Türkiye'nin dünyada milletler arasında bulunduğu yeri bir tık yukarıya taşımak için çaba sarf ediyoruz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Karşılıklı ben hep şunu söylüyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla beraber, hepimiz aynı duygularla, aynı düşüncelerle, aynı heyecanla kibre kapılmadan mütevazı bir biçimde gururlanmadan işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olacağız. Kesinlikle başarılı olacağız” dedi.

Son Haberler
28. Uluslararası Beypazarı Festivali 26-27-28 Eylül’de başlıyor
28. Uluslararası Beypazarı Festivali 26-27-28 Eylül’de başlıyor
Almanya'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi
Jandarma 70 saatlik görüntüyle saldırganların izini bulundu! Sarıyer’deki kurşunların sırrı çözüldü
Sarıyer’deki kurşunların sırrı çözüldü
Kahraman albaydan sonra İYİ Partili isme de ölümlü tehdit! İşin içinde yine onlar var...
Kahraman albaydan sonra İYİ Partili isme de ölümlü tehdit! İşin içinde yine onlar var...
Eksi averajda üç büyükler tarih yazdı! Birinci Galatasaray
Eksi averajda üç büyükler tarih yazdı! Birinci Galatasaray