Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandı. Özel okullar yönetmeliği değiştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, 'sosyal etkinlik ve gelişim merkezi' adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.

Sosyal etkinlik ve gelişim merkezilerinde, ortaokul öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmalar yürütülecek.

TALİM VE TERBİYE KURULU ONAYI

Düzenlemeyle ayrıca, milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programlarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması zorunluluğu getirildi.

NOEL, PASKALYA VE CADILAR BAYRAMI KUTLAMALARINA YASAK

Öte yandan kurumlarda milli ve kültürel değerlere aykırı olduğu öne sürülen ve öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacağı belirtilen etkinliklerin yapılamayacağı da hüküm altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Aralık ayında özel okullarda düzenlenen Noel, Cadılar Bayramı, Paskalya gibi etkinliklere ilişkin bazı medya kuruluşlarında 'velilerin şikayetçi olduğu' olduğu yönünde haberler basına yansımıştı.

Haberler üzerine MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner, tüm illere 'Eğitim Kurumlarında Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler' konulu yazı göndermişti.

Söz konusu yazıda özel okullar Noel, Cadılar Bayramı, Paskalya gibi etkinlikler konusunda uyarılmıştı.

Yazıda tüm etkinliklerin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği kaydedilmişti.