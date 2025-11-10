Almanya'da Noel pazarına araçla saldırı düzenlemekle suçlanan kişinin yargılanmasına başlandı. Alman basınında yer alan haberlere göre, 51 yaşındaki Suudi Arabistan doğumlu Abdulmohsen tutuklu bulunduğu Burg Cezaevi'nden helikopterle Magdeburg'a, ardından yoğun güvenlik önlemleri altında araç konvoyuyla mahkemenin düzenlendiği salona getirildi.

6 cinayet ve 338 kez cinayete teşebbüsten yargılanan Abdulmohsen, mahkemede cam bölmenin arkasında oturtuldu.

Abdulmohsen burada, üzerinde "MagdeburgGate" ve "Sept. 2026" yazılarını yazdığı dizüstü bilgisayarı havaya kaldırarak mahkeme salonundaki foto muhabirlerine doğru tuttu ancak bu yazıların ne anlama geldiği anlaşılmadı.

İlk duruşmada iddianame okunmadan önce savunma avukatları, sanığın cam bölmenin arkasında oturmasını eleştirdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Dirk Sternberg, söz konusu yerin olası intikam eylemlerine karşı sanığın korunması için önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra savcılık sanık hakkındaki iddianameyi okudu.

Sanık, iddianamenin okunmasının ardından ifade vereceğini belirterek bunun, "saatlerce, belki de günlerce süreceğini" dile getirdi.

Davanın 12 Mart'a kadar sürmesi ve yaklaşık 50 duruşmanın yapılması planlanıyor. Sanığın her duruşmaya helikopterle getirileceği ifade edildi.

Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık 2024'te Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda 45 ila 75 yaşları arasında 5 kadın ile 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.