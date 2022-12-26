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Noel'i fırsat bilen Suudi Arabistan'dan kitlesel idam

Suudi Arabistan’ın tepkilerden kaçmak için tüm dünyada noel hazırlıklarının devam etmesini fırsata çevirip onlarca kişiyi idam etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:16
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Noel'i fırsat bilen Suudi Arabistan'dan kitlesel idam. Onlarca kişi ya asılacak ya da kılıçla kafaları kesilecek

Noel'i fırsat bilen Suudi Arabistan'dan kitlesel idam
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İngiliz basınına göre daha önce de Noel ve diğer kutlamalar sırasında idam kararlarını hayata geçiren Suudi Arabistan, yine birçok ülkede Noel tatilinin kutlandığı bu süreçte de aynı şeyi yapacak.

Edinilen bilgilere göre; Suudi Arabistan'da 90 kişinin yeni yıla kadar asılarak ya da kafası kesilerek idam edilmesi planlanıyor.

Konu İngiltere siyasetinde de gündem oldu. Çok sayıda İngiliz milletvekili, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye bir mektup gönderdi. Milletvekilleri, Riyad'ın diplomatik baskıdan kaçmak için özellikle bu dönemi seçtiğini ve çok endişeli olduklarını vurguladı. Mektupta, “Bunun kabul edilemez olduğu mesajının çok geç olmadan iletilmesini istiyoruz” denildi.

DÜNYA KUPASI’NDA DA AYNI ŞEYİ YAPMIŞTI

Suudi Arabistan'daki kitlesel idamlar sık sık uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor. Şeriatla yönetilen ülke, 2016'da da yine Noel döneminde aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişiyi idam etmişti.

Suudi Arabistan'ın son olarak da dünyanın gözü Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na çevrilmişken 12 kişiyi kafalarını kılıçla keserek idam ettiği ortaya çıkmıştı.

Riyad, tepkiler üzerine geçen sene şiddet içermeyen suçlar için idam cezasının uygulanmayacağı sözü vermişti. Buna karşın ülkede bu yıl gizlice idam edilenlerin sayısının önceki yılların çok üzerinde olduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan mart ayında bir günde 81 kişiyi idam ederek büyük tepki çekmişti.

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misafir
26.12.2022 13:53
suçları neymiş? onlar da suud ailesine ahmak demiş?  
 
yaa
26.12.2022 13:52
hırsız hem başa gelir hemide idam cezası uygularsa.  
 
Zubinho
26.12.2022 13:50
ŞŞŞŞŞŞ olm bak o kadar para aldık ses etmeyin...  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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