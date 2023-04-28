Nohut nelere iyi gelir

Editör: Erkavim Yıldırım

Baklagiller ailesine ait olan nohut aynı zamanda İspanyol kökenli bir adı olan nohut fasulyesi olarak da bilinir. Nohut, besin değeri yüksek, yenilenebilir tohumlar arasında yer alır. Cevize yakın bir tada sahip olan ve kremsi bir dokuya sahip olan nohut, yemeklerin temel besin kaynağını oluşturur.

Karbonhidrat, lif, protein, B vitaminleri açısından da zengin olan nohut, besleyici bir baklagil olarak kabul edilir. Genel olarak iki çeşidi bulunur. Bunlar Desi ve Kabuli olarak açıklanabilir. Desi tipi nohut, küçük boyutlu olup içerisinde koyu tohumlar içerir ve kaplama kısmı da kalın olmaktadır. Kabuli tipi nohut ise daha büyük ve renk açısından daha açıktır, pürüzsüz bir kaplaması vardır.

İŞTE NOHUTUN YARARLARI

Nohut aynı zamanda hayvansal olmayan bir protein kaynağı olarak da belirtilebilir. Vitamin ve minerallerle dolu olan nohut, beyindeki sinir sisteminin sorunsuz işlemesine yardımcı olan kolin de içerir.

TİP 2 DİYABETİN KONTROLÜNÜ SAĞLAR

Nohut, kilo kontrolü sağlamanın yanında tip 2 diyabeti önlemektedir. Düşük glisemik indeksi bulunan nohut, kan şekerinin ani yükselmesini önleyerek kontrolü sağlar. Aynı zamanda karbonhidratların sindirimini geciktiren amiloz adı verilen dirençli nişastaya sahiptir. Bu da insülin seviyesinin korunmasında etkilidir.

KEMİKLERİN GÜÇLENMESİNDE ETKİLİ

Kemik yapımızda kalsiyum, fosfat ve kolajen bulunur. Nohut, kemikleri güçlendiren, yapısını korumaya yardımcı olan kalsiyum, lif, magnezyum ve K vitamini içerir. Özellikle büyüme çağında olan çocukların düzenli tüketiminde kemik sağlığını korumada ve güçlendirmede etkili olur.

BİTKİ PROTEİNİ KAYNAĞI

Makro besin olan proteinin, kas onarımı konusunda vücuda etkisi vardır. Bu sebeple nohut, bitkisel bir protein kaynağı olarak görülerek günlük beslenme rutinine katılabilir. Bir nohut yaklaşık 3 gram protein içerir. Baklagiller arasında kaliteli bir protein kaynağı olarak kabul edilen nohut, aminoasit de içermektedir.

LİF AÇISINDAN YÜKSEK

Kilo vermek isteyen kişiler lif açısından yüksek değeri olan gıdaları tüketerek diyetlerine katkı sağlar. Yüksek protein oranı ve bol miktarda lif birleşince uzun süre tok kalmak mümkün olmaktadır. Bunun yanında protein ve lif yavaş sindirime yardımcı olarak tokluk hissinin sürdürülmesine yardımcı olur. Nohut, hem çözünen hem de çözünmeyen lifler içerir. Çözünen lif, yararlı bağırsak bakterilerini destekler. Çözünmeyen lif ise kabızlığı önlemede etkilidir.