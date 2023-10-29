Nohut suyu yararlı mı

Nohut haşlanırken genellikle suyu dökülür. Peki, nohut suyu yararlı mı yoksa zararlı mı?

Nohut suyu yararlı mı

Editör: Fatma Demirkaya

Nohut yemekleri pişirilmeden önce yumuşamasını sağlamak için suda bekletilir. Ardından haşlanarak yemeye hazır hale getirilir. Bu esnada nohuttan geriye kalan suyun faydasız olduğu düşünülerek çöpe dökülüyor. Oysa bu çok yanlış. En kaliteli bakliyatlar arasında olan nohutun suyu çok faydalı. İşte o faydalar...

NOHUT SUYUNUN YARARLARI

Her sabah aç karna nohut suyu içmek metabolizmayı hızlandırır.
Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan nohut suyu, sindirimi hızlandırarak kilo verme sürecini hızlandırır.

Doku ve hücrelerin hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan nohut suyu, yaralarda iltihap oluşmasını engeller.

Cinsel gücü arttıran nohut suyu, erkeklerde sperm sayısının artmasına yardımcı olur.

Ağız içerisinde oluşan yaralar için nohut suyu ile gargara yapmak oldukça faydalıdır.

Cilt sağlığını koruyarak, akne oluşumunu engeller.

Romatizma ağrılarının hafiflemesini sağlar.


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