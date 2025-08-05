Normal şartlar altında bu iş bitti

Biliyor musunuz, zaman eski zaman, insanımız da eski insanımız değil.

Ve her şey, özellikle bu bilim çağında ses hızıyla değişerek ilerliyor.

*

Ancak sunu söyleyebilirim ki bugünün insanı özellikle de 25 yıllık süre içinde hiçbir zaman dünün insanı gibi mutlu ve huzurlu olamadı.

Çünkü bugünün insanı işsiz!

Çalışanı da umutsuz!

Mutsuz!

Beklentisiz!

Hayalleri çalınmış!

Hatta umursamaz bir şekilde yarınsız bırakılmış.

*

İnanın bana, ben bunları yazarken kesinlikle iktidara karşı bir önyargıyla…

Ona sırf muhalefet olmak için de yazmıyorum.

Ama yıllardır söylenilen bir şey var ki maalesef AKP, 10 yılı aşkın bir süre Güneş’i balçıkla sıvamaya çalışıyor ya, her hamlesinde de kendisi zarar görüyor.

Olmaz ki güneş (gerçek) balçıkla sıvanmaz ki!

*

Ve artık görünen o ki bu maçın sonucu belli olmaya başladı.

Rakip takım, maçı önde götürüyor.

Bundan sonra Erdoğan:

İşçiye…

Memura…

Emekliye, ‘Hayallerinin ötesinde bir para verse’ de (ki bu mümkün değil elbette) kanımca değişen bir şey olmayacak.

*

İnanın abartmıyorum ve milletin içinde bulunduğu bu acizlik durumunu göz önünde bulundurarak şimdi soruyorum:

“Böylesine aciz bir noktaya getirdiğiniz yurdum insanı, size niye oy versin?”

*

Evet, ülkemizde siz güzel işler yaptınız.

Yollar, tüneller yaptınız.

O tüneller ulaşımı kolaylaştırdı, evet.

Elbette bunları yapan AKP iktidarı.

Ancak para kimin cebinden çıktı.

Erdoğan’ın mı?

Onun milletvekillerinin mi?

Para bu milletin cebinden çıktı.

Üstelik de milletin yarınları dahi borçlandırıldı.

Ama hiç kimse paranın nereye harcandığını soramıyor?

*

Eskiden Demirel’in Adalet Partisi de barajlar…

Köprüler…

Yollar yapmıştı.

Millet, cebinden tek kuruş ödemedi.

Özal da keza aynı şeyleri yaptı, ama her ikisi de milleti borçlandırmadı, geçiş garantili köprüler…

Yollar…

Hasta garantili hastaneler yapmadılar…

Hatta sizin zenginleştiğiniz gibi zenginleşmediler de.

*

Evet zamanında onlardan da şikayetçiydik, ama siz sahiden de onları çoktan aratır oldunuz.

Şimdi düşünüyorum da memleketi bu hale getirmiş bir iktidara bu millet yeniden niye devleti teslim etsin, aklım ermiyor!

*

İçişlerinde…

Dışişlerinde

Ekonomide…

Gazze’de…

İsrail’le ilişkilerde hep güven kaybetmişken, yeniden niye AKP tercih edilsin ki?

*

Hem bu şartlarda anketler sizi önde gösterse bile -ki öyle bir şey yok- inanın bana, şu anda yaşattığınız o ‘Yoksulluk kışının ayazı’ unutulur gibi değil.

O nedenle köy görünüyor, AKP’nin kılavuzluğuna da gerek yok sanırım.

*

Lütfen biraz olsun milletle yüzleşin ve onların nezdinde nasıl olduğunuzu görün.

Ama farklı şeyler söyleyin.

Daha düne kadar neler neler söylediğiniz DEM ile şu an demlenirken, yaşadığınız mutluluğunuzun içeriğini millete iyi anlatın.

Anlatın ki millet sizi anlamaya çalışsın.

*

Meclis tatilde nasıl olsa…

“Hani, unuttuğunuz bu milletin halını-hatırını bir sorsanız.” diyorum.

Olur ya belki ikna edebilirsiniz!..