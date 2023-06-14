Normal tansiyon ölçüsü kaç olmalıdır? Tansiyon kaç olunca yüksek kaç olunca düşüktür?

Tansiyon değerlerinin düşük veya yüksek olması çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Kişilerin tansiyon değerlerinin normal olması en sağlıklısıdır. Peki, Tansiyon nedir? Normal tansiyon ölçüsü kaçtır? Tansiyon kaç olunca yüksek kaç olunca düşüktür?

TANSİYON NEDİR?

Tansiyon, atardamarlar içerisinde yer alan kanın yaptığı basınç demektir. Yaşamsal olguların normal seyrinde olması için tansiyon değerleri oldukça önem taşımaktadır.

Bazı genetik faktörler de tansiyon sorunlarına neden olmaktadır.

Tansiyon değerleri, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösteren ve yaşamsal değerler için önemi olan bir tıp terimidir. Yüksekliği ya da düşüklüğü, çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Bu sebeple tansiyon değerlerinin normal ölçüde seyretmesi için sağlıklı bir yaşam biçimi tercih edilmelidir.

NORMAL TANSİYON ÖLÇÜSÜ KAÇTIR?

Normal tansiyon değerleri, kişinin yaşına, yaşam biçimine göre değişiklik göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ ne göre normal kabul edilen tansiyon ölçüleri şu şekildedir:

Küçük tansiyon 70 ila 90 değerleri arasında

Büyük tansiyon 120 ila 130 değerleri arasında

Normal tansiyon değerleri; bebekler, yetişkinlik döneminde olan çocuklar ve yaşlılar için farklı değerler arasında olmalıdır.

TANSİYON KAÇ OLUNCA YÜKSEK, KAÇ OLUNCA DÜŞÜKTÜR?

Yüksek tansiyon, hipertansiyon olarak adlandırılır.

Küçük olan tansiyon değeri 80, büyük olan tansiyon değeri 130 üzeri olursa, bu durum yüksek tansiyon varlığına işarettir.

Yüksek tansiyon, genetik faktörler ve yanlış yaşam biçimi gibi sebeplerle görülmektedir. Tedavi edilmesi önerilen bir rahatsızlıktır.

Bir kişide düşük tansiyon olduğunu gösteren değerler; küçük tansiyonun 60, büyük tansiyonun ise 90 altında olmasıdır. Düşük tansiyon genellikle ileriye yönelik bir sıkıntı yaratmayacaktır.

Tansiyon düşüklüğü hissedildiğinde tuzlu yiyeceklerin yenmesi, kan basıncının yükselmesine yardımcı olmaktadır.