'Normalleşerek iktidar olunur m?' diyen Kılıçdaroğlu normalleşen siyasetçileri saydı

Kılıçdaroğlu'ndan tv100'de gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

HÜDA Par'ın Anayasa'nın değiştirilemez maddelerini hedef alan açıklamalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, bu açıklamaların HÜDA PAR Meclis'e girmeden önce de ortaya atıldığını vurgulayarak talebin AKP'den geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, programda “Özgür Özel'in normalleşme sürecine itiraz etmeniz parti içindeki tartışmaları derinleştirerek CHP'yi tartışılan bir parti haline getirmiyor mu?” sorusu üzerine normalleşen siyasetçileri sıraladı.

NORMALLEŞEN SİYASETÇİLERİ SAYDI

Kılıçdaroğlu "Size sayayım." diyerek " Devlet Bahçeli, normalleşti Erdoğan'la, Numan Kurtulmuş o da normalleşti. Şimdi TBMM Başkanı. Cesaret edip kendi milletvekiline dahi sahip çıkamıyor (Can Atalay hapiste) Süleyman Soylu o da normalleşti. Sinan Oğan hem normalleşti hem zenginleşti. Bilmiyor muyuz? Sayın Meral Akşener o da normalleşti. Herkes biliyor. Partiler iktidar olmak ister. Bunun için mücadele edersiniz. Normalleşerek iktidar olunur mu?" diye konuştu.

"ANAYASA TALEBİ AKP CENAHINDAN GELMİŞTİ İLK ÖNCE"

"Geçtiğimiz hafta HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 'Anayasa'nın 4. maddesi demokrasi açısından sakıncalıdır, tartışılabilmeli' ifadelerini kullandı. Siz bu ifadelerle ilgili ne diyorsunuz?" sorusuna üzerine Kılıçdaroğlu "İlk 4 madde tartışmaları yeni değil. HÜDA Par Meclis'te olmadan önce de tartışılıyordu. Bu talep daha önce AK Parti cenahından gelmişti. Kime söylüyor 'Ahmaklara anlatır gibi.' diye? İttifakın diğer aktörlerine söylüyor. Onlar da 'Nasıl dersin?' diyemiyorlar." diye konuştu.

TOBB'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Kılıçdaroğlu "Ben konuşurken Erdoğan neredeydi? Bahçeli niye konuşmuyor bu konuda? Aynı ittifakın içinde olup da nasıl oluyor da beraber el kaldırıyorlar. Aynı hedefe yürüyor bunlar. Toplumdan gelen tepki üzerine geri adım atmış gibi görünüyorlar." dedi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN PERFORMANSLARINI NASIL BULUYORSUNUZ?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun performansını nasıl buluyorsunuz? sorusu da sorulan Kılıçdaroğlu "-Belediye başkanlarımızın hepsi başarılı. Ankara, İstanbul da başarılı" dedi.

İmamoğlu'na 2 yıl 15 gün hapis cezası verildi. İstinaf Mahkemesi'nde onaylanacağı konuşuluyor. Onanırsa İmamoğlu başkanlıktan ayrılmak zorunda kalacak ve siyasi yasak söz konusu. Gerçekleşirse tepkiniz nasıl olur? sorusu üzerine Kılıçdaroğlu " Vicdanı ve ahlakı olan her kesimin buna itiraz etmesi lazım. Ne demek siyasi yasak? Hangi çağda yaşıyoruz. Siyasetçi elbette eleştirecek. Ekrem Bey bu ifadeyi (ahmak) kimler için kullandığını açıkladı. Yargının parayla iş yaptığını hepimiz biliyoruz. Umarım İstinaf böyle bir karar vermez. Yargıtay'a gittiğinde de bu ucube kararı bozar." diye konuştu.

"ONLAR CHP'Lİ DEĞİL HATTA İNSAN DEĞİL"

"Parti içinde İmamoğlu'na ceza gelsin de yolumuzda çekilsin diyenler var mıdır?" sorusuna Kılıçdaroğlu "Onlar CHP'li değildir. Artı insan da değildir." yanıtını verdi.