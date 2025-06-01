Normalleşme sebep dalgalar sonuç…

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK- Kandil halay kumpas videosunu yandaş TRT ve televizyonlarda yayına alınca 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçilebildi.

31 Mart yerel seçiminde CHP öyle bir Osmanlı Tokadı attı ki 2002’den bu yana her seçimde 1. Parti olan AKP’ye felekleri şaştı.

Özgür Özel’in genel başkanlığında CHP birinci, AKP ikinci parti oldu.

22 yıllık tek başına iktidar temelinden sarsıldı.

Özel ve CHP şunu söylemedi;

“Seçmen meşruiyetini kaybettin Erdoğan haydi erken seçime…”

Kimler akıl verdi bilemem ama CHP’nin çaylak genel başkanı Özgür Özel şu kampanyayı başlattı:

“ Siyasette normalleşme ve müzakere”

Siyaset arenasının deneyimli kurdu Erdoğan, “yumuşama” diye karşılık verdi.

Hedefinde CHP’nin kazandığı başarıyı gölgelemek, AKP’deki çöküntüyü durdurmak.

CHP Özgür Özel liderliğinde, “Erken seçime gerek yok” siyaseti ile kurt siyasetçi Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürdü.

Yumuşama siyaseti sonrası Erdoğan da AKP’de üzerlerindeki “seçim hezimeti” baskısını yok ettiler.

Sıra CHP’ye hücum etmeye gelmişti.

İntikam, intikam naraları ile hukuki değil siyasi skandallar dalga, dalga oluşturuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada 5 ayrı dalga kapsamında tutuklanan CHP’li belediye başkanları şunlar:

Ekrem İmamoğlu – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Mehmet Murat Çalık – Beylikdüzü Belediye Başkanı. Resul Emrah Şahan – Şişli Belediye Başkanı. Ahmet Özer – Esenyurt Belediye Başkanı. Rıza Akpolat – Beşiktaş Belediye Başkanı. Alaattin Köseler – Beykoz Belediye Başkanı.

Dün yapılan 6. Dalga ile gözaltına alınan belediye başkanları şöyle;

Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı. Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı. Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı.

10. Kadir Aydar Ceyhan Belediye Başkanı.

Oya Tekin Seyhan Belediye Başkanı.

İstanbul’da toplam 39 ilçe belediyesi var.

Geriye kaldı 30 ilçe belediye başkanı.

13 İlçenin belediye başkanı AKP’li. Bunlara feriştahı gelse dokunulamaz.

CHP’nin 17 belediye başkanı kaldı gözaltına alınıp tutuklanmayan.

Anlaşılan, 3’er, 4’er kişilik gruplar halinde dalgalar devam edecek

Demek ki;

7. Dalga

8. Dalga

9. Dalga

10. Dalga gelecek.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı belediye başkanlıkları şu şekilde

Büyükşehir Belediyeleri: 14

İl Belediyeleri: 21

İlçe Belediyeleri: 337

İstanbul’da başlayan dalgalar anlaşılan o ki Türkiye’deki tüm CHP’li belediyeleri Tsunami olarak vuracak.

Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarına sıçraması da bunu gösteriyor.

Adalet Bakan Yardımcısı olarak siyasi kimlik kazanan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanması sonrası açtığı soruşturmalar yürütülüyor.

23 Mart’ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında 70 gün geçmesine rağmen hala bir iddianame hazırlanamadı.

6. Dalganın gelmesi, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğan’ın da gözaltına alınması savcıların hala somut bir delile ulaşamadıklarını gösteriyor.

Hukukçular bu nedenle İmamoğlu hakkında iddianame hazırlanamadığın ifade ediyorlar.

Çok açık şekilde ifade edeyim.

Bu yaşatılanların nedenleri şöyle;

Ucube Tek Adam Rejimi, Tarafsızlık yemini eden partili ve taraflı cumhurbaşkanlığı, Tek yetkili olan Cumhurbaşkanın yarattığı bağımlı ve taraflı yargı. Yürütme, Yasama ve Yargının tek kişi tarafından yönetilerek kuvvetler ayrılığı ilkesinin yok edilmesi, Demokrasinin askıya alınması, Erdoğan hükümetinin güç zehirlenmesi…

Normalleşme ve yumuşama sebep CHP’li belediyelere dalga, dalga operasyon sonuç.