Norrie bir kez daha finalde

Britanyalı tenisçi Cameron Norrie, 2023 Şubat ayından bu yana ilk ATP finalini Moselle Açık’ta oynayacak. Fransız rakibi Corentin Moutet’i yarı finalde 6-2, 7-6 (7-5) ile geçen Norrie, sezon sonundaki yükselişini sürdürdü. Yılın ilk yarısında Avustralya Açık son 16’ya ve Rio Açık yarı finaline ulaşan Norrie, ikinci yarıda yaşadığı form düşüklüğü ve sakatlık nedeniyle geriye düştü.

Bu dönemde sıralamada dünya 57’nciliğine kadar gerileyen 29 yaşındaki solak oyuncu, uzun bir sakatlık sürecinin ardından kortlara dönerek formunu yeniden kazandı. Moutet karşısında etkili servisleri ve fırsatları iyi değerlendirmesiyle dikkat çeken Norrie, beş kırma puanının dördünü başarıyla değerlendirdi.

Norrie, Perşembe günkü çeyrek finalde Zizou Bergs’e karşı zorlu bir tie-break süreci yaşasa da, Cuma günü Moutet karşısında bu kez üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı. Bu galibiyetin ardından, Norrie sevincini ekibine dönerek gösterdi.

Cumartesi günü finalde Fransa’dan Benjamin Bonzi veya ABD’li Alex Michelsen ile karşılaşacak olan Norrie, böylece kariyerinin 15. ATP finaline çıkacak.