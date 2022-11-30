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Norveç Başbakanı: Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Türkiye'nin terörle mücadele hakkının bulunduğunu söyledi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 22:26
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Norveç Başbakanı: Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır

Norveç Başbakanı: Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Store, "Bir tehdit olduğunda Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır" dedi.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarını sorması üzerine Store, prensip olarak Türkiye'nin de güvenlik sorunlarına karşı koyabileceği gerçeğine saygı duyduklarını ancak tüm tarafların gerilime yol açacak askeri operasyonlardan kaçınmalarını istemek durumunda olduklarını belirtti.

Ülkesinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğinin altını çizen Store, iki ülkenin üye olmasıyla Avrupa'nın kolektif bir güvenliğe sahip olabileceğini ifade etti.

Store, tüm NATO üyelerinin bu iki ülkenin üyeliğini onaylamasını beklediğini dile getirdi.

Norveç Başbakanı, deniz altındaki enerji yapısının korunmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bu, enerji tesislerinin güvenliğiyle ilgili. Burada suyun altı ve üstü arasında keskin bir ayrım çizgisi çizmek istemiyorum. Bu gaz boru hatları, telekomünikasyon altyapısı, fiber optik altyapı ve diğerleriyle ilgili. Bu altyapının güvenliğini sağlamak için koordineli bir ortak çabaya ihtiyacımız var."

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