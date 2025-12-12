UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann ile kozlarını paylaştı. Anderson Talisca’nın 3 golle damga vurduğu mücadele Norveç basınında manşetlere taşınırken, sarı-lacivertli temsilcimiz için övgü dolu sözler kullanıldı.

İşte Norveç basınında yazılanlardan öne çıkanlar:

FVN: Kırmızı kart ve kabus gibi bir başlangıç ​​Brann'ı mahvetti. İlk yarıda gelen erken bir gol ve Eivind Helland'ın kırmızı kart görmesi, Brann'ın Avrupa'da ezici bir yenilgi almasının temelini oluşturdu. Fenerbahçe 4-0'lık skorla çok güçlüydü.

Nettavisen: Brann için Avrupa Ligi'nde kabus, Fenerbahçe karşısında rezil oldu. Brann Avrupa’da küçük düşürüldü. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun beşinci dakikada attığı golle öne geçti. Ardından Anderson Talisca, hat-trick yaparak Brann'ı tamamen küçük düşürdü ve Fenerbahçe'ye büyük bir zafer kazandırdı.