''Baltic Pipe'' boru hattından Norveç gazının akışı başladı

Danimarkalı enerji operatörü Energinet tarafından yapılan açıklamada, gaz akışının başlama süreci "karmaşık" olarak nitelendirildi.

Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.

Doğal gaz akışının ise 1 Ekim'de başladığı duyurulmuştu ancak Energinet tarafından bu karar 3 kez ertelendi. Polonya 1 Ekim'den bugüne kadar yeni boru hattını Avrupa gaz sistemi ve Kuzey Denizi'nin Danimarka kısmından gaz almak için kullanmıştı.

Bugün itibarıyla söz konusu boru hattından Norveç gazının akışı başladı ve doğrudan Polonya doğal gaz sistemine ulaşıyor.