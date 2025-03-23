Norveç, Dünya Kupası elemelerine hızlı başladı

Maçın henüz beşinci dakikasında Julian Ryerson’un attığı golle öne geçen Norveç, dakikalar ilerledikçe üstünlüğünü artırdı. 22. dakikada Erling Haaland farkı ikiye çıkarırken, 38. dakikada Thelo Aasgaard ilk milli maçında golle tanıştı. Devreye girilmeden önce Alexander Sorloth, Martin Odegaard’ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselerek skoru 4-0 yaptı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Moldova, farkı azaltmak için fırsatlar yakalasa da sonuç alamadı. Norveç ise 69. dakikada oyuna sonradan giren Aron Donnum’un golüyle farkı beşe çıkardı. Bu sonuçla Norveç, elemelerdeki ilk maçında gövde gösterisi yaparak üç puanı hanesine yazdırdı. Salı günü Norveç, İsrail’i ağırlarken Moldova, Estonya ile karşılaşacak.