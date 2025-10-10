Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında cumartesi günü oynanacak Norveç-İsrail maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

"BOMBALARIN DURMASI MAÇTAN DAHA ÖNEMLİ"

Anadolu Ajansı muhabirinin, “Gazze’de ateşkes ilan edildi. Norveç Futbol Federasyonu Başkanı olarak, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım nedeniyle uluslararası futboldan men edilmesi gerektiği görüşünüzü hâlâ koruyor musunuz? Yoksa ateşkes ilanıyla birlikte yaşananlar unutulacak mı?” sorusunu yanıtlayan Klaveness şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz gibi biz de bir barış anlaşmasına varılmasından dolayı çok mutluyuz. Bu sürece ivme kazandırmak çok önemli. Elbette biz doğrudan bu görüşmelerin içinde değiliz ama hepimizin kullanabileceği platformları var. Bırakmak istediğimiz izlenim, bu gelişmeden gerçekten memnun olduğumuzdur. Yarınki maçtan daha önemli olan, bombalamaların durması ve rehinelerin evlerine dönmesidir.”

"BU TARTIŞMA DEVAM ETMELİ"

Klaveness, daha önce yaptıkları tartışmaların ve dile getirilen yaptırımların FIFA kurallarının ihlaliyle ilgili olduğuna dikkat çekerek, “Uluslararası hukuk ve insancıl hukuk ihlallerini umursamadığımızdan değil, ancak bu siyasi bir konu. Bu yüzden özellikle FIFA ve UEFA düzenlemelerinin ihlallerini vurgulamaya dikkat ettim. Bu tartışmanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum,” dedi.

"HERKES NORVEÇ'İN BAŞLATTIĞI BİR GİRİŞİM OLMADIĞINI BİLİYOR"

Avrupa’yı tek başlarına harekete geçirecek güçleri olmadığını söyleyen Klaveness, kıtada bu konuda bir hareketlenmenin gözlemlendiğine dikkat çekerek, “Herkes bunun Norveç’in başlattığı bir girişim olmadığını biliyor. Biz perde arkasında herhangi bir şey yapmıyoruz; belki de bu yüzden İsrail Federasyonu bu adımları atıyor. İki yıldır bu konuda açık sözlüyüz, bu da bize kolaylık sağlıyor. BM raporunun ardından nasıl bir ivme oluştuğunu bilmiyorum, ama bu Oslo’dan kaynaklanmadı.” şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ İSRAİL'İ MEN ETTİRMEK DEĞİL"

Klaveness sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz en başından beri bu sürecin içindeyiz. Amacımız İsrail’i men ettirmek değil; mesele kurallara dayalı bir sistem. Benzer tüm durumlarda müdahil olmaya çalışıyoruz.”

"BİZ BU RİSKİ KABUL EDİYORUZ"

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı ayrıca bu tartışmayı gündemde tutmak ya da en azından bu tür konuşmaları teşvik etmeye gayret edeceklerini belirterek, “Bu zor bir süreç, çünkü tartışmayı yalnız başınıza sürdürürseniz, bu siyasi olarak çatışmada taraf olmak şeklinde yorumlanabilir. Ancak biz bu riski kabul ediyoruz.” ifadelerini kullandı.