Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray bugün Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Bodo/Glimt kaptanı Patrick Berg, bu mücadelenin kendileri için eğlenceli bir meydan okuma olacağını söyledi.

Başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmak zorunda olduklarını ifade eden Norveçli oyuncu, RAMS Park atmosferiyle ilgili de şunları söyledi:

"Şimdiye kadar karşılaştığımız tüm cadı kazanı atmosferlerinin ötesinde bir cadı kazanıyla karşılaşacağız. Bu harika olacak."