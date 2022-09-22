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Norveç, Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya aldı

Norveç hükümeti, Oslo ve Moskova tarafından 2007’de imzalanan ve o tarihten bu yana yürürlükte olan Rus vatandaşları için vize kolaylaştırma anlaşmasının resmi olarak askıya alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 23:38
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Norveç, Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya aldı

Norveç, Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya aldı
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Rusya, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle yaptırımların hedefi olmaya devam ediyor. Norveç hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Oslo ve Moskova arasında 2007’den beri yürürlükte olan ve Rus vatandaşlarının kolay vize almasını sağlayan anlaşmanın askıya alındığı duyuruldu.

Norveç Göçmenlik Müdürlüğü, "Norveç’in Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşması 22 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçici olarak askıya alındı" açıklamasında bulundu.

Anlaşmanın iptaliyle, Norveç vizesi almak isteyen Rus vatandaşları daha uzun süre bekleyecek ve yüksek ücretlerle karşı karşıya kalacak.

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