Norveç takımından alkışlanan hareket: Tüm geliri Gazze’ye bağışladılar

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan iç saha maçında elde edilen tüm bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçta elde edilen bilet gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel Aviv’e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze’de yardım çalışmalarına destek olacağız" ifadelerine yer verildi.

Bilet gelirinin Gazze’ye bağışlandığı maçta Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv’i 3-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi’nde play off oynayacak Norveç ekibi, Twente ile eşleşti.