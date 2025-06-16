Norveç ticaret fazlasında sürpriz daralma

Norveç’in 2025 yılı Mayıs ayında verdiği dış ticaret fazlası, bir önceki yılın aynı dönemine göre 6.2 milyar Norveç kronu azalarak 46.1 milyar krona geriledi. Norveç İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, ihracat yıllık bazda yüzde 7.4 düşerek 138.2 milyar krona geriledi. En büyük düşüş, mineral yakıtlar ve yağlayıcılar grubunda yaşandı. Bu kalemdeki ihracat yüzde 10.9 oranında azaldı. Gıda ve canlı hayvan ihracatında da yüzde 1.8’lik bir düşüş görüldü.

Öte yandan, ithalat da yüzde 5 oranında azalarak 92.1 milyar kron olarak gerçekleşti. Bu düşüşte, mamul ürünler ile kimyasal ürünler başı çekti. Özellikle mamul ürün ithalatındaki yüzde 13.6’lık azalma dikkat çekti.

Yılın ilk beş ayı toplamında ise Norveç’in dış ticaret fazlası 333.8 milyar krona ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8'lik bir artışa işaret ediyor.