Norveç tüketici fiyatlarında sürpriz

Norveç’te yıllık tüketici enflasyonu Mart 2025’te yüzde 2,6’ya düşerek ekonomistlerin yüzde 2,9’luk beklentisinin altında kaldı. Bu oran, Şubat ayında kaydedilen yüzde 3,6’lık son on ayın en yüksek seviyesinden kayda değer bir gerilemeye işaret ediyor. Hükümet ve piyasalar açısından olumlu karşılanan bu düşüş, özellikle konut ve kamu hizmetleri harcamalarındaki yavaşlamayla desteklendi.

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KONUT VE KAMU HİZMETLERİNDE KESKİN DÜŞÜŞ

Enflasyondaki bu belirgin düşüşün temel sebebi, konut ve kamu hizmetleri fiyatlarındaki büyümenin yüzde 5,1’den yüzde 1,3’e kadar keskin bir şekilde gerilemesi oldu. Elektrik, su ve ısınma giderlerindeki fiyat baskısının hafiflemesi, tüketici üzerindeki yükü önemli ölçüde azalttı. Ayrıca mobilya, ev eşyaları ve bakım kalemlerinde fiyat artışı yüzde 1,8’den yüzde 0,4’e düşerek hanehalkı harcamalarına olumlu yansıdı.

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ULAŞIM, SAĞLIK VE OTEL SEKTÖRLERİNDE YAVAŞLAMA

Sağlık harcamaları yüzde 5’ten yüzde 4,8’e, ulaşım harcamaları ise yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e geriledi. Restoran ve otellerdeki fiyat artış hızı da yüzde 3,9’dan yüzde 3,4’e düştü. Bu sektörlerdeki yavaşlama, tüketicilerin hizmet sektörüne yönelik talebinde bir dengelenme olduğuna işaret ediyor.

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AYLIK ENFLASYON EKSİDE

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları Şubat ayındaki yüzde 1,4’lük artıştan sonra Mart ayında yüzde 0,7 oranında azaldı. Bu, piyasa beklentisi olan yüzde 0,5’lik düşüşten daha yüksek bir gerilemeye işaret ediyor. Mevsimsel etkilerin ve enerji fiyatlarındaki düşüşün bu gerilemede etkili olduğu değerlendiriliyor.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON SABİT KALDI

Vergi değişiklikleri hariç ve enerji ürünleri dışındaki fiyatların ölçüldüğü çekirdek enflasyon (CPI-ATE) ise yıllık bazda yüzde 3,4’te sabit kaldı. Bu oran Şubat ayındaki seviyeyi korurken, Haziran 2020’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Aylık bazda CPI-ATE yüzde 0,2 artarak, Şubat ayındaki yüzde 1’lik artışın altında ancak beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

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MERKEZ BANKASI ÜZERİNDEKİ BASKI AZALIYOR

Bu veriler, Norveç Merkez Bankası’nın faiz politikası üzerinde rahatlama yaratabilir. Enflasyondaki yavaşlama, sıkı para politikası baskısını azaltırken, ekonomik büyümeye daha fazla odaklanılmasına imkan tanıyabilir. Ancak çekirdek enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde seyretmesi, dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.