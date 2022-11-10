Norveç, Ukrayna'ya 147 milyon dolarlık yardım gönderecek

Gram, "Norveç hükümeti, İngiltere tarafından organize edilen Uluslararası Ukrayna Destek Fonu'na yaklaşık 1.5 milyar kron göndermeye hazırlanıyor. Bu, Norveç'in daha önce fona bağışladığı 400 milyon krona ek olacak. Daha önceki fonlar İHA'ların, İHA'larla, top mermileriyle mücadele ekipmanının alınması için kullanıldı" dedi.

Gram, 2022 ve 2023 yıllarında Ukrayna'ya askeri destek sunmak için toplamda 4.4 milyar kronluk bir kaynak tahsis edildiğini ekledi.