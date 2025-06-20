Norveç'in, İsrail Büyükelçiliği'ne el bombası atıldı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Norveç'in, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğine el bombası atıldığını duyurdu. El bombası konutun bahçesine düşerken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Bakan Saar açıklamasında, "Kısa bir süre önce, bu akşam bahçesine bir el bombası atılan Norveç'in İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvag ile görüştüm. Bu ciddi ve tehlikeli suçu şiddetle kınıyorum. İsrail polisinin bu suçu işleyen suçluları en kısa sürede bulup, kanunun tüm şiddetiyle cezalandırmak için kararlılıkla hareket edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.