Norveçli oyuncu İsrail takımını böyle reddetti: Kanlı para istemiyorum

İsrail’in Gazze’de büyük bir insanlık dramına neden olması tüm dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Ekim ayından bu yana devam eden saldırılarda 40 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybederken milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail’e yönelik tepkiler spor arenasına da yansıdı. Rosenborg forması giyen futbolcu Ole Saeter, İsrail ekiplerinden Maccabi Haifa’dan gelen teklifi reddetti. Norveçli oyuncunun transferi için 10 milyon kron bonservis bedeli teklif edilirken, Saeter teklifi geri çevirdiğini söyledi. Norveçli oyuncu, "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum” dedi.

İsrail kulübünün "500 milyon dolar teklif etse bile, o meblağı da kabul etmeyeceğini" dile getiren Saeter, "Paradan çok, değerler önemlidir. İnsan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem." dedi.