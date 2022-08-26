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Seri katil Norveç hükümetine dava açtı

Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Norveçli seri katil Anders Behring Breivik, hükûmete bir kez daha dava açtı. 2012’den bu yana hücre hapsinde tutulduğunu belirten Breivik’in avukatı diğer mahkûmlarla teması olmadığını söyleyerek bunun insan haklarına aykırı olduğunu savundu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 15:21
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Norveçli seri katil Breivik, Norveç hükûmetine tekrar dava açtı

Seri katil Norveç hükümetine dava açtı
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AA

Yerel basında yer alan haberlere göre, Breivik'in avukatı Oystein Storrvik, Adalet Bakanlığına bir bildiri göndererek Breivik'in tecridine son vermek için Norveç hükûmetine dava açtı.

3. VE 8. MADDELERE AYKIRI OLDUĞU SAVUNULDU

Breivik, 2015'te Norveç devleti aleyhine açtığı davada, cezasını çektiği hapishane koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. ve 8. maddelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Şikâyeti değerlendiren Oslo yerel mahkemesi, Breivik'in üç odalı özel hücresindeki şartların "insanlık dışı veya onur kırıcı" olduğuna, Norveç hükûmetinin Breivik'e yaklaşık 33 bin avro ödemesine hükmetmişti.

MAHKEME BREİVİK’İN HAKLARININ İHLAL EDİLMEDİĞİNE KARAR VERDİ

Hükûmet ise karara itiraz ederek bir üst mahkeme olan Norveç Yüksek İstinaf Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme Breivik'in haklarının ihlal edilmediğine karar vermişti.

Breivik kendi ülkesindeki iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştu.

BAŞVURUSU 2018’DE REDDEDİLDİ

AİHM tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu 2018'de reddetmişti.

ANDERS BEHRİNG BREİVİK KİMDİR?

Breivik'in Haziran 2011'de hükûmet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Norveç mahkemelerini tanımadığını belirten Breivik, 2012 yılındaki duruşmasında mahkemenin yetkilerini çok kültürlülüğü destekleyen Norveç siyasi partilerinden aldığını ifade etti.

Nazilerin kullandığı ırkçı selamı veren Breivik, mahkemede eylemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiyse de suçlu olduğunu kabul etmedi.

Eğer Breivik, Norveç’te gerçekleştirdiği suçları kabul ederse en fazla 21 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

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