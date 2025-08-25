Norveç’te borç artışı sabit kaldı

Norveç’te kamu borçlarının Temmuz 2025 sonunda yıllık bazda %4,1 artarak 7,71 milyar Norveç Kronu’na ulaştığı açıklandı. Bu artış, son üç ayda gözlenen artış hızıyla aynı seviyede kalarak, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek borçlanma oranını korudu. Ülkenin ekonomik göstergelerindeki olumlu seyir, bu istikrarlı borç artışını destekliyor. Norveç İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, hanehalkı, finansal olmayan şirketler ve belediye yönetimlerinin borçlanma oranları genel olarak sabit bir seyir izliyor.

SEKTÖRLERDE BORÇLANMA DİNAMİKLERİ

Hanehalkı borçları Temmuz’da %4,3’lük bir artış gösterirken, finansal olmayan şirketlerin borçları %2,4 oranında büyüdü. Belediye yönetimlerinin borçları ise bir önceki ayda %8,7 olan artış hızını %8,6’ya düşürerek hafif bir yavaşlama kaydetti. Bu veriler, Norveç’te farklı sektörlerin borçlanma davranışlarının ekonomik koşullara bağlı olarak çeşitlilik gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle hanehalkının borçlanma eğilimindeki istikrar, tüketici güveninin ve harcama eğiliminin devam ettiğini işaret ediyor.

EKONOMİK BÜYÜME KREDİ TALEBİNİ CANLANDIRIYOR

Norveç ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde %0,8’lik büyüme oranıyla dikkat çekiyor. İlk çeyrekte yalnızca %0,1 büyüyen ekonomi, bu dönemde belirgin bir toparlanma sergiledi. Uzmanlar, ekonomik aktivitedeki bu canlanmanın, düşük faiz oranlarıyla birleştiğinde kredi talebini desteklediğini belirtiyor.

Norveç Merkez Bankası’nın ılımlı faiz politikası, hem bireylerin hem de işletmelerin borçlanma maliyetlerini kontrol altında tutarak kredi piyasasını hareketli tutuyor. Bu durum, özellikle inşaat, enerji ve hizmet sektörlerinde yatırımların artmasına katkı sağlıyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Ekonomistler, Norveç’in ekonomik büyümesinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyor. Ancak, küresel ekonomik belirsizlikler ve olası faiz oranı değişiklikleri, borçlanma trendlerini etkileyebilir. Norveç’in güçlü sosyal refah sistemi ve enerji sektöründeki lider konumu, ekonomik istikrarı destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Temmuz verileri, borçlanma artışının kontrollü bir şekilde devam ettiğini gösterse de, uzmanlar borç seviyelerinin sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.Norveç’teki bu ekonomik tablo, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor. Ülkenin ekonomik politikaları ve borçlanma dinamikleri, gelecek dönemde de yakından takip edilecek.