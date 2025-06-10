Norveç'te enflasyon ateşlendi

Norveç İstatistik Kurumu’na göre ülkede tüketici enflasyonu Mayıs 2025’te yıllık bazda yüzde 3’e yükseldi. Bu oran, Şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 2,5 seviyesindeydi.

Enflasyondaki artışta özellikle gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki yüzde 5,3’lük sıçrama etkili oldu. Bu oran Nisan’da yüzde 3,3’tü. Aynı dönemde alkol ve tütün ürünlerinde fiyatlar yüzde 3,7 artarken, konut ve kamu hizmetleri kaleminde yüzde 5’lik bir yükseliş yaşandı.

Mobilya, ev eşyaları ve bakım hizmetlerinde artış hızı yavaşladı ve bu alandaki enflasyon yüzde 0,7’ye geriledi. Sağlık hizmetleri harcamalarında da hafif bir düşüş yaşandı. Giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki yıllık düşüş ise yüzde 1,8 seviyesinde sabit kaldı.

Ayrıca, vergi değişikliklerinden arındırılmış ve enerji ürünleri hariç tutulan tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 2,8 artarak son dört ayın en düşük seviyesine indi.