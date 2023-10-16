Norveç'te Gazze ablukasını kınayan bakan görevden alındı

Norveç'te yerel seçimler sonrası yapılan kabine değişikliği kapsamında Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld görevden alınarak yerine İklim ve Çevre Bakanı Espen Barth Eide getirildi. Eski Bakan İsrail'in Gazze ablukasını kınamıştı.

Norveç'te Gazze ablukasını kınayan bakan görevden alındı

Norveç’te 7 bakanlıkta değişiklik yapılmasını öngören kabine değişikliği kapsamında Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld de görevden alındı. Huitfeld, geçtiğimiz günlerde yaptığı iki ayrı açıklamada İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kınamıştı.

Reuters'ın haberine göre, Norveç'in İşçi Partili başbakanının duyurduğu kabine değişikliği ülkedeki yerel seçimlerden beş hafta sonra geldi. İşçi Partisi, bu seçimlerde yarışı Muhafazakar Parti'nin ardından ikinci bitirmiş, böylelikle parti 1924 yılından bu yana ilk defa ülke çapında yapılan bir seçimde yarışı ilk sırada tamamlayamamıştı.

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BAKAN GAZZE HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Anniken Huitfeldt, Norveç'te yayın yapan NRK Radyosu'nda İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulunmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik 'topyekûn abluka'sını kınamıştı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Bakan Huitfeldt, "İsrail, kendisini savunma hakkına sahiptir ama tüm yöntemleri kullanamaz" diye konuşmuş, konuya ilişkin olarak, "Bu kuşatmayı kınıyorum çünkü bu kadar çok insandan (Gazze'yi) terk etmelerini isteyince bunların gıda ve ilaçları da yokken kınamalısınız" ifadelerini kullanmıştı.

Huitfeldt, bir gün önce yaptığı ve bakanlığın resmi internet sitesinde de yayınlanan yazılı açıklamada da İsrail'in Gazze'de elektrik, su, gıda ve diğer zaruri ihtiyaçlara erişim dahil tam kuşatma uygulamasını kabul edilemez olarak nitelendirmişti.

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