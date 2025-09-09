Norveç’te genel seçimleri iktidardaki İşçi Partisi önde tamamladı

Nüfusu yaklaşık 5,6 milyon olan ve yaklaşık 4,3 milyon vatandaşın oy kullanma hakkı olduğu genel seçimde halk, 169 üyeli ulusal meclis Storting’in yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Oyların yüzde 95’inden fazlasının sayılmasıyla birlikte Başbakan Jonas Gahr Store liderliğindeki İşçi Partisi’nin (Ap) oy oranı yüzde 28,1 oldu. Sonuçlara göre İşçi Partisi öncülüğünde ve Kızıl Parti (R), Sosyalist Sol Parti (SV), Yeşiller (MDG) ve Merkez Parti’nin (Sp) dahil olduğu merkez-sol ittifakının mecliste ulaştığı sandalye sayısı ise 88 oldu.