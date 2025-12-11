Fenerbahçe Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Brann’a konuk oldu.

Norveç’te soğuk havada oynanan karşılaşmayı henüz 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle ısıtan Fenerbahçe, Brann’ın 18. dakikada 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Talisca’nın 35 ve 43’üncü dakikalarda ağları havalandırmasıyla devreye 3-0’lık üstünlükle giren Sarı Lacivertliler maçı da ilk yarıdan koparmış oldu.

Buna rağmen ikinci yarıda disiplini elden bırakmayan Fenerbahçe'de 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan maçın yıldızı Anderson Talisca, sırasıyla sağ ayak, sol ayak ve son olarak attığı kafa golüyle 'kusursuz hat-trick'i tamamladı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 11’e yükseltirken Tedesco’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nde bir sonraki hafta karşılaşacağı zorlu rakibi Aston Villa’ya adeta gözdağı verdi.

BRANN-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

BRANN 0-4 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve Norveç'te zorlu mücadele başladı.

GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Enfes bir aşırtma vuruşuyla harika bitirdi! Temsilcimiz Fenerbahçe soğuk deplasmanda golle başladı! 🔥 pic.twitter.com/uqRJU4TiVq — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

FENERBAHÇE KEREM'İN AŞIRTMA GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

4' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı harika aşırtma vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI: BRANN 10 KİŞİ KALDI

18' En-Nesyri bomboş pozisyonda Brann kalesine doğru topu sürerken Helland yaptığı müdahaleyle karşılaşmanın hakemi Willy Delajod tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Ev sahibi ekip sahada 10 kişi kaldı.

İSMAİL UZAKLARDAN KALEYİ YOKLADI

32' İsmail Yüksek'in uzaklardan sert şutunda kaleci Dyngeland son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

GOOOLLL! Anderson Talisca deplasmanda farkı 2’ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/hQpDCM4n5m — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

FENERBAHÇE TALISCA İLE FARKI 2'YE ÇIKARDI

35' Kornerden yapılan ortada; ön direkte Oosterwolde'nin kafayla kale önüne çevirdiği topu Talisca'nın tamamlamasıyla farkı 2'ye çıkardı.

GOOOLLL! Anderson Talisca soğuk deplasmanda atmaya devam ediyor! Fenerbahçe şov yapıyor! ⚽️ pic.twitter.com/3ldgi5qbJt — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

TALISCA KENDİSİNİN 2. TAKIMININ 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

43' Ceza sahası içerisine yapılan ortada topu göğsüyle yumuşatan Talisca düzgün bir vuruşla bir kez daha ağları havalandırarak skoru 3-0'a getirdi.

İLK YARI SONUCU: BRANN 0-3 FENERBAHÇE

NENE MUTLAK GOL ŞANSINDAN YARARLANAMADI

57' Savunma arkasına sarkan Nene, İsmail Yüksek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak şutunda Dyngeland'a takıldı.

FENERBAHÇE'DE BİRİ ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

61' Fenerbahçe'de iki değişiklik: Sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ile birlikte sarı kartlı Archie Brown kenara gelirken genç stoper Yiğit Efe ve Avrupa listesine sonradan dahil olan Levent Mercan oyuna dahil oldu.

TALISCA HAT-TRICK YAPTI

65' Levent Mercan'ın ortasında Anderson Talisca kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaparak durumu 4-0'a getirdi.

MAÇ SONUCU: BRANN 0-4 FENERBAHÇE