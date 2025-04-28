Norveç’te işsizlik alarm veriyor

Norveç’te mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Mart 2025’te yüzde 4,4’e çıkarak son 14 ayın zirvesine ulaştı. Bir önceki ay yüzde 4,0 olarak yukarı yönlü revize edilen oran, Ocak 2024’ten bu yana en yüksek işsizlik seviyesini işaret ediyor. Ülkede işsiz sayısı bir ay öncesine göre 11 bin kişi artarak toplamda 133 bin kişiye ulaştı. Ekonomistler, Norveç iş gücü piyasasındaki bu olumsuz tabloyu, küresel ekonomik yavaşlamanın ve ülkedeki bazı sektörlerde yaşanan daralmanın etkilerine bağlıyor.

Macaristan işsizlik azalıyor

İSTİHDAMDA KAN KAYBI

İstihdam oranı da aynı dönemde düşüş kaydetti. Şubat ayında yüzde 69,8 seviyesinde olan istihdam oranı, Mart ayında yüzde 69,2’ye geriledi. Çalışan kişi sayısı ise 24 binlik bir azalışla 2 milyon 882 bine düştü. Uzmanlara göre bu durum, özellikle inşaat ve hizmet sektörlerinde yaşanan yavaşlama ile bağlantılı. Artan maliyetler ve zayıflayan tüketici talebi, firmaların istihdam azaltma yoluna gitmesine sebep oluyor.

Polonya istihdamında frenler patladı

İŞ GÜCÜNE KATILIM AZALDI

İş gücüne katılım oranı da Mart ayında düşüş gösterdi. Şubat ayında yüzde 72,7 olan oran, Mart ayında yüzde 72,4 seviyesine indi. Uzmanlar, iş gücüne katılım oranındaki bu düşüşün hem iş bulma umudunu kaybeden bireylerin iş piyasasından çekilmesinden hem de bazı kişilerin eğitim veya erken emeklilik gibi alternatif yollara yönelmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Kırgız ekonomisinde canlanma sinyalleri

GENÇ İŞSİZLİĞİ ENDİŞE VERİYOR

15-24 yaş arası gençler arasında işsizlik oranı da dikkat çekici bir artış gösterdi. Şubat ayında yüzde 12,6 seviyesinde olan genç işsizlik oranı, Mart ayında yüzde 13,9’a yükseldi. Bu artış, gençlerin iş piyasasına girişte karşılaştıkları zorlukların arttığını ortaya koyuyor. Norveç hükümeti, genç işsizliği ile mücadele amacıyla yeni eğitim programları ve teşvik paketleri hazırlığında olduklarını açıkladı.

İnşaat çeliği yedi ayın dibini gördü

HÜKÜMETTEN EKONOMİK TEDBİR SİNYALİ

Norveç Çalışma ve Sosyal Dahil Etme Bakanı, yükselen işsizlik rakamları karşısında hükümetin yeni destek politikaları geliştireceğini duyurdu. Özellikle dijital dönüşüm, yeşil enerji ve sağlık sektörlerinde istihdam yaratmaya yönelik yatırımların artırılması planlanıyor. Ayrıca işsiz kalan bireylerin yeniden iş gücüne kazandırılması için 50 milyon dolarlık bir eğitim ve yeniden beceri kazandırma fonunun oluşturulacağı belirtildi.

İsveç üretici fiyatlarında Mart ayında geriledi

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

Ekonomistler, Norveç ekonomisinin 2025 yılı içinde yüzde 1,2 oranında büyümesini bekliyor. Ancak işsizlik oranındaki bu artış, büyümenin hız kesebileceğine işaret ediyor. Özellikle konut piyasasında yaşanan durgunluk, ihracattaki zayıflama ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ekonomide aşağı yönlü riskleri artırıyor. Hükümetin alacağı yeni ekonomik önlemler ve küresel piyasalardaki toparlanma süreci, iş gücü piyasasının geleceği üzerinde belirleyici olacak.