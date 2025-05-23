Norveç’te kaptan rotayı şaşırdı büyük bir felaket önledi! Az daha gelse yatak odasına girecekti

Norveç'in Trondheim fiyordundaki Byneset kasabasında 135 metre uzunluğundaki "NCL Salten" adlı konteyner gemisi, dün yerel saatle 05.00 civarında kıyıdaki bir evin bahçesine girerek karaya oturdu. Dev geminin eve çarpmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Olaydan komşusunun telefonuyla haberi olan ev sahibi Johan Helberg verdiği röportajda, "Kapı zili, açmak istemediğim bir saatte çaldı. Pencereye yöneldim ve büyük bir gemi gördüğümde oldukça şaşırdım. Tepesini görebilmek için eğilmek zorunda kaldım. Gerçek dışıydı. 5 metre daha ilerleseydi yatak odasına girmiş olurdu. Hiçbir şey duymadım" ifadelerini kullandı.

Nakliye şirketi NCL tarafından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtilerek, "İlgili makamlar tarafından devam eden soruşturmanın sonucunu bekliyoruz. Şu anda gemideki hasarı değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı. Gemiyi kurtarmak için bölgeye römorkör gönderilirken, ilk deneme başarısızlıkla sonuçlandı.

16 kişinin bulunduğu kargo gemisinin Trondheim fiyordundan güneybatıdaki Orkanger'e doğru seyir halindeyken rotasından çıktığı öğrenildi. Norveç polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.