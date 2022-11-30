30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu

Norveç'te yaşayan ve kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesinde yüzde 90 darlık tespit edilen Sozdar Tasman'a, anjiyo çok riskli olduğu için yapamayacaklarını ve baypas ameliyatından başka çare olmadığı söylendi. Baypas olmak istemeyen ve bir yakının tavsiyesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi ile iletişime geçen Tasman, geldiği Diyarbakır'da, anjiyografik yöntemle yapılan 1,5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 17:26
Takip Et

Norveç’ten geldi Diyarbakır'da iyileşti

Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
+
Aa
-

Norveç'in güneybatı kıyısındaki Hordaland eyaletine bağlı Bergen kentinde yaşayan Sozdar Tasman, bir süre önce kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesinde ağrı nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu.

Kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesinde yüzde 90 darlık olduğunu söyleyen doktorlar, anjiyonun çok riskli olduğunu ve baypastan başka çare olmadığını açıkladı.

Tasman ailesi, daha önce Diyarbakır’da kalp ameliyatı olan bir yakınlarının tavsiyesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi ile iletişime geçti. Yapılan görüşmenin ardından Diyarbakır’a gelen Tasman, buradaki tetkiklerin ardından baypasa gerek duyulmadan anjiyografik yöntemle yapılan 1,5 saatlik müdahalenin ardından sağlık buldu.

“AVRUPA’DAN DİYARBAKIR’A GELEN HASTALAR VAR”

Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek, yaptıkları tetkiklerde Sozdar Tasman’ın kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesindeki darlığın yüzde 98 olduğunu tespit ettiklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bu hastamız bir yakını tarafından bize ulaştı. Ailesel öyküsü olan, çok sigara içicisi olan 38 yaşında olan bir hastamızdır. Kendisi Norveç’te yaşıyor. Yüzde 90 darlığı olan bir yakınında baypasa gerek kalmadan müdahale ettik. Bu vesileyle bize ulaştı. Daha sonra anjiyo görüntülerini bize gönderdiler. Kalbi besleyen damarların çıkış bölgesinde bir damarda yüzde 90 olduğunu zannettiğimiz ama bizim yaptığımız anjiyoda yüzde 98 darlık olduğunu sapladık. Diğer damarda ise yüzde 60 darlık olduğunu sapladık. Ameliyat kararının yanlış bir karar olmadığını, hastanın yaşının genç olmasıyla baypas hakkını da baki tutmak şartıyla bunu anjiyografi yöntemle açılabileceğini, çok yüksek riskli olduğunu yakınlarına ilettik. Hastamız yanıtımıza 2 gün sonra uçak biletini kesip geldi. Bize ameliyat olmak istemediğini söyledi. Anjiyografi yöntemle damarlarının açılmasını istedi. Biz de çok şükür başarılı bir operasyon geçirdik. Kalbine 3 tane stent takarak bu müdahaleyi geçekleştirdik. Hastamız çok şükür çok sağlıklı. Hayırlısıyla taburcu edeceğiz. Norveç’te açık kalp ameliyatını önerip, anjiyografi yöntemle müdahalesini çok riskli olacağından dolayı yapamayacaklarını söylemişler ama hasta kabul etmemiş. Almanya’dan, İsviçre’den, Belçika’dan gelenler oldu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Kardiyoloji birimi gerçekten alanında ciddi işler yapıyor."

Sozdar Tasman ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Norveç’teki doktorlar baypas olmamı söylediler. Ben de baypas olmak istemedim. Hakkı Hocayı duyduk bazı akrabalarımızdan. Oradan buraya geldim. Baya uzun bir yoldu. Bana baya kritik dedikleri için kokmuştum. Hatta bana ‘çıkamazsın’ dediler. Norveç’te birkaç gün doktorlara gözükerek hastaneye gidebildim. Elhamdülillah şu an durumum çok iyi. İnşallah daha da iyi olacağım"

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
2
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
4
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
5
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
6
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
7
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.