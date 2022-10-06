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Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  

Norveç, güvenlik önlemi olarak Rus balıkçı gemilerinin sadece 3 limana girişine izin verileceğini belirterek, gemilerin güvenlik kontrolünden geçeceğini aktardı.  

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 20:02
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Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  

Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
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 Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç karasularında gerçekleşen 4 sızıntının ardından Norveç, Rus balıkçı gemilerine sınırlamalar getirdi.

 Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt düzenlediği basın toplantısında, Rus balıkçı teknelerinin ülkenin kuzeyindeki 3 liman hariç olmak üzere limanlara girişinin yasaklandığını açıklayarak, söz konusu limanları ziyaret eden gemilerin güvenlik kontrolünden geçeceğini ifade etti. Rus balıkçı gemileri, sadece Kirkenes, Tromsö ve Botsfjord'a girebilecek.

Casusluk ve sabotaj riski bazı güvenlik uzmanları ve muhalif politikacılar Rus gemilerinin Norveç limanlarına girişlerinin tamamen yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Huitfeldt, balık stoklarının ortak yönetiminin önemini koruduğu için kısıtlı erişime ihtiyaç duyulduğunu aktararak, gemileri denetleyerek, yaptırıma tabi malların Rusya'ya götürülmesinin de önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Huitfeldt, "Rusya'nın Ukrayna'daki kabul edilemez ilhakları, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hatlarına yönelik saldırılar ve artan dron faaliyetleri, hükümetin güvenliği daha da sıkılaştırmasına yol açtı" dedi.

Rus balıkçılar, genellikle avlarını Norveç limanlarında teslim ederek yerel ekonomiye fayda sağlıyor. Norveç, Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ticari gemilere uygulanan Avrupa yaptırımlarından Rus balıkçı gemilerini muaf tutmuştu.

                                        

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﻿Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
﻿Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
﻿Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
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