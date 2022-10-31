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Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle

Rusya ile sınır komşusu olan Norveç, askeri hazırlıkların artacağını ancak doğrudan bir tehdit tespit edilmediğini açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 17:11
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Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle

Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
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Norveç, Rusya ile 198 kilometrelik sınırı paylaştığı Kuzey Norveç'te, askeri bütçesini ve istihbarat girişimlerini artırdı. 

Norveç Başbakanı Jonas Ghar Store, Norveç ordusunun Rusya sınırında hazırlık yaptığını ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle tetikte olmaları gerektiklerini açıkladı.

AFP'nin haberine göre, Başbakan Jonas Gahr Store gazetecilere yaptığı açıklamada "Norveç'te ordu, yarından itibaren hazırlıklarını arttıracak" dedi.

Jonas Gahr Store, "Şu anda Rusya'nın Norveç'i ya da başka bir ülkeyi doğrudan savaşa dahil etmek istediğine inanmak için hiçbir nedenimiz yok, ancak Ukrayna'daki savaş tüm NATO ülkelerinin giderek daha fazla tetikte olması gerektiği anlamına geliyor. Şunu vurgulamalıyım ki son gün ya da günlerde bizi hazırlığımızı arttırmaya iten hiçbir şey olmadı. Bizi bu adımı atmaya iten şey zaman içinde yaşanan bir evrimdir" dedi.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram ise askeri hazırlığın arttırılmasının lojistik, iletişim güvenliği ve askeri tesislerdeki güvenlikle ilgili tedbirleri içereceğini söyledi.

Daha önce Norveç'te hava sahasında yasadışı olarak İHA uçurdukları ya da yasak bölgedeki fotoğraf kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle çok sayıda Rus tutuklandı.

İskandinav ülkesi, açık denizdeki petrol ve doğal gaz platformlarının yakınında kimliği belirsiz İHA uçuşlarının gözlemlenmesi ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj yapıldığından şüphelenilmesinin ardından stratejik bölgelerinin etrafındaki güvenliği arttırdı.

Norveç, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'nın başlıca doğal gaz tedarikçisi olarak Rusya'yı geride bıraktı.

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