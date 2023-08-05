Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri olan Rashica için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılılar'ın tekrardan talip olduğu Kosovalı yıldız için Norwich City'nin aldığı karar Galatasaraylı taraftarları sevindirdi.

Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray'da yönetim eksik bölgeleri tamamlamak üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

KADROYA ALINMADI
Sarı kırmızılılar, transfer döneminin sonuna kadar Milot Rashica'yı kadrosuna katmak isterken sıcak bir gelişme yaşandı. Kosovalı futbolcu, bonservisinin bulunduğu Norwich City'nin Hull City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

BURUK DA İSTİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk, Kosovalı yıldız futbolcuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşursa kadromuzda olmasını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

13 GOLE DİREKT KATKI SAĞLAMIŞTI
İngiliz ekip ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden ve geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak mücadele eden 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, İstanbul ekibi ile çıktığı 30 karşılaşmada 6 gol ve 7 asist kaydetti.

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