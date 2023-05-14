Norwich'ten Rashica açıklaması. Galatasaray'dan ayrılacak mı

Norwich City'den kiralık olarak takıma katılan Milot Rashica için İngiltere'deki hocası David Wagner, oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Norwich'ten Rashica açıklaması. Galatasaray'dan ayrılacak mı

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Milot Rashica için İngiltere'den açıklama geldi.
Norwich City Teknik Direktörü David Wagner, Rashica'yla ilgili bir soru üzerine satmaya sıcak bakmadıklarını ama değerini bulması gerektiğini söyledi.

"YATIRIM YAPMAYI SEVİYORUZ"
Wagner, "Satmak veya yeniden yatırım yapmak için satmak istiyorsanız büyük bir fark var. Doğru oyuncu için doğru teklif gelirse satmaya açığız. Çünkü yatırım yapmayı seviyoruz. Bu yüzden günün sonunda, benim için, bu az ya da çok bir kazan kazan durumu... Bu grubun yeni yüzlere ihtiyacı olduğuna inandığımı açıkça belirtmiş olsam bile" diye konuştu.

Rashica, Galatasaray'da çıktığı 27 maçta 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

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