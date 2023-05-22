Norwich'ten Rashica açıklaması. Takımdan ayrılacak mı

Galatasaray'da Milot Rashica, sezonun başarılı isimlerinden birisi olarak öne çıktı. Kosovalı oyuncunun geleceği için Norwich City cephesinden açıklama geldi.

"AYRILACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

BBC'ye konuşan Norwich City Sportif Direktörü Stuart Webber, oyuncunun gelecek sezon büyük ihtimal takımda olmayacağını belirtti. Webber açıklamasında; "Takımda satılabilecek isimler var. Rashica'nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Onun için ilgisi olan çok takım var. Galatasaray'da çok başarılı bir kiralık dönemi geçirdi." dedi.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Kosovalı 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon takımı Galatasaray adına çıktığı 25 Süper Lig maçında 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.