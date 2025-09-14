Nostaljik araç festivaline yoğun ilgi

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen "Nostaljik Otomobil Festivali"nde klasik araçlar yoğun ilgi gördü.

Belediye Bahçesi önünde oluşturulan konvoyla başlayan festivalde 600 araç Mevlana Mahallesi Zemin Altı Otoparkı'na getirildi.

Farklı dönemlere ait birbirinden özel klasik otomobilleri gören vatandaşlar, festivale yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, klasik araçlarla fotoğraf çektirip, otomobilleri yakından görme fırsatı tanıdı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ile Kaymakam İskender Yönden de katıldı.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada çocukluğundan beri büyük bir araba tutkunu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 600 klasik ve nostaljik aracın festivalde sergilendiğini dile getiren Karadeniz, "Her birinde ciddi emek var. Buraya 1955 model 'Chevrolet' kullanarak geldik. Gerçekten kendimizi adeta Türk filmi içerisinde hissettik. Buradaki en genç araba 1995 model diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, bugün tüm gün devam edecek organizasyonu belli periyotlarla yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.